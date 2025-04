Vingroup, Ecopark, Tập đoàn Trump..liên tục đổ bộ biến tỉnh có diện tích nhỏ bậc nhất Việt Nam thành vùng đất tăng trưởng mạnh mẽ

Xếp vị trí thứ 3 trong danh sách các tỉnh diện tích nhỏ nhất Việt Nam với diện tích khoảng 930,2km2, Hưng Yên nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 54km về phía Đông Nam, có vị trí tiếp giáp với các tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam và TP. Hà Nội. Vài năm trở lại đây, Hưng Yên đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản.

Những tên tuổi gắn với Hưng Yên cả thập kỷ đến nay phải kể đến Tập đoàn Ecopark và Vingroup với các đại dự án lớn như khu đô thị Ecopark quy mô gần 500ha hay Vinhomes Ocean Park 2-3 với diện tích gần 1.000ha.

Tiếp sau những ông lớn này, đến nay Tập đoàn Xuân Cầu hay những tên tuổi lớn trên thế giới như Trump Organization - Tập đoàn của nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Central Retail (CRC) - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan đang rầm rộ nhập cuộc đua đầu tư vào Hưng Yên.

Cụ thể, hồi đầu tháng 3 Tập đoàn Xuân Cầu đã khởi công dự án Khu đô thị Nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên (Alluvia City). Dự án Alluvia City nằm trên địa bàn thị trấn Văn Giang, có tổng diện tích gần 200 ha, được triển khai xây dựng theo 3 giai đoạn gồm: Hoàn thiện xây dựng trên diện tích 50ha; mở rộng xây dựng thêm 56ha và hoàn thiện với quy mô 92,3ha. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 31 nghìn tỷ đồng.

Ngay sau khi dự án Alluvia City được khởi công, Hưng Yên cũng chứng kiến làn sóng ông lớn ngoại đổ bộ. Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính giữa tháng 3 vừa qua, ông Charles James Boyd Bowman, Tổng Giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam cho biết Tập đoàn Trump Organization muốn đẩy nhanh dự án 1,5 tỉ USD tại tỉnh Hưng Yên; hy vọng dự án hoàn thành trong 2 năm tới (tháng 3.2027). Được biết, đây là khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf cao cấp cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn cấp cao nhất của Trump Organization. Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên và IDG Capital (đại diện Trump Organization) là chủ đầu tư dự án.

Bên cạnh các dự án đô thị, Hưng Yên cũng đón nhận sự góp mặt của hệ thống bán lẻ Go! – thương hiệu thuộc Central Retail của Thái Lan. Dự án GO! Hưng Yên gồm có 2 tầng thương mại, được phát triển theo mô hình đa tiện ích, kết hợp mua sắm – ẩm thực – vui chơi giải trí. Trong đó, riêng khu vực đại siêu thị GO! có diện tích hơn 3.000m², kinh doanh hơn 40.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Trước nay, các trung tâm thương mại lớn thường ưu tiên xây dựng tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM hay Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc xây dựng GO! Hưng Yên là một chiến lược khác biệt của Central Retail, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển bán lẻ tại các khu vực ít cạnh tranh hơn.

Ngoài ra, tại Hưng Yên cũng phải kể đến hàng loạt tên tuổi khác như Tập đoàn T&T với Khu đô thị T&T Phố Nối. Hay mới đây nhất một trong những nguồn cung thấp tầng đang “nóng” tại Hưng Yên được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là Dự án Sông Hồng. Ngay sau khi dự án này có thông tin tung ra thị trường hồi tháng 3 đã ghi nhận lượng khách quan tâm tăng đột biến.

Có thể nói, sự đổ bộ dồn dập của các "ông lớn" không chỉ là minh chứng cho sức hút của Hưng Yên mà còn phản ánh xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ tại khu vực này. Vị trí chiến lược gần Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện (như cầu Bắc Hưng Hải, đường vành đai 3.5), cùng quỹ đất rộng lớn là những yếu tố then chốt khiến Hưng Yên trở thành "miếng bánh ngon" trong mắt các nhà đầu tư.

Theo ông Lê Đình Chung - Thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường VARS, Tổng Giám đốc SGO Homes, tỉnh Hưng Yên được quy hoạch thành khu vực sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn, tạo động lực phát triển kinh tế và thị trường bất động sản. Vị trí chiến lược trên các trục giao thông huyết mạch, cùng hệ thống hạ tầng liên tục được đầu tư, giúp Hưng Yên kết nối thuận tiện với Hà Nội và các khu vực trọng điểm. Sức hấp dẫn của thị trường càng gia tăng khi nhiều tập đoàn lớn đổ bộ đầu tư mạnh, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao giá trị bất động sản.