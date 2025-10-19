Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt từng mơ ước một điều đã có ở châu Âu cả trăm năm, nay tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đem đến tại siêu dự án Cần Giờ 10 tỷ USD

19-10-2025 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được giới thiệu là một đô thị ESG++.

Người Việt từng mơ ước một điều đã có ở châu Âu cả trăm năm, nay tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đem đến tại siêu dự án Cần Giờ 10 tỷ USD- Ảnh 1.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise có vị trí tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, tổng diện tích 2.870 ha, mức đầu tư khoảng trên 10 tỷ USD.

Dự án này được giới thiệu là một đô thị ESG++ đúng nghĩa với vị trí đắc địa trong Mega City (hình thành từ việc sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu), liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận.﻿

Người Việt từng mơ ước một điều đã có ở châu Âu cả trăm năm, nay tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đem đến tại siêu dự án Cần Giờ 10 tỷ USD- Ảnh 2.

Về môi trường, dự án khai thác năng lượng tái tạo từ cánh đồng điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km, cung cấp nguồn năng lượng xanh ổn định, đồng thời chỉ sử dụng năng lượng từ pin dự phòng, không dùng máy phát điện từ nhiên liệu xăng dầu. Toàn bộ phương tiện nội khu hướng tới vận hành bằng xe điện 100% như xe tải, xe cứu hoả, cano điện....

Đáng chú ý, theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có hệ thống nước đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi.

Tại châu Âu, việc cung cấp nước đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi đã được triển khai từ hơn một thế kỷ trước. Từ năm 1873, Vienna (Áo) đã đưa vào vận hành tuyến ống dẫn nước suối từ dãy Alps dài hàng trăm km, còn Amsterdam (Hà Lan) hay Copenhagen (Đan Mạch) sử dụng nguồn nước ngầm tự nhiên đã qua lọc cát từ giữa thế kỷ 19.

Đến cuối thế kỷ đó, nhiều thành phố như Maidstone hay Lincoln (Anh) tiên phong áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng clo, giúp loại bỏ dịch bệnh và bảo đảm nước sạch an toàn. Nhờ nền tảng lâu đời này, đến nay phần lớn các đô thị châu Âu đều duy trì hệ thống nước máy có thể uống trực tiếp từ vòi.

Trong khi đó, tại Việt Nam, do nhiều vấn đề về chất lượng đường ống và hệ thống lọc, việc uống nước tại vòi như châu Âu còn khó khăn.

Bên cạnh kế hoạch tương lai của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch cấp nước với mục tiêu nước đạt chất lượng có thể uống trực tiếp tại vòi sau năm 2025.

Năm 2024, Sawaco được giao nhiệm vụ triển khai lắp đặt các công trình uống nước tại vòi trong giai đoạn 2020-2030 đối với hệ thống cấp nước của TP HCM.

Người Việt từng mơ ước một điều đã có ở châu Âu cả trăm năm, nay tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đem đến tại siêu dự án Cần Giờ 10 tỷ USD- Ảnh 3.

Theo SAWACO, hiện tại các trụ nước uống đều được quản lý bằng phần mềm quản lý của công ty. Các thông tin, kết quả giám sát chất lượng nước của trụ sẽ được cập nhật trên phần mềm và sẽ được công bố thông tin thông qua mã QR code dán trên trụ.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết lộ thông tin mới về siêu dự án 9 tỷ USD lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết lộ thông tin mới về siêu dự án 9 tỷ USD lọc hóa dầu Nghi Sơn Nổi bật

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD Nổi bật

Chuyên gia Kafi chỉ dẫn: Nên dành bao nhiêu % tài sản để mua vàng?

Chuyên gia Kafi chỉ dẫn: Nên dành bao nhiêu % tài sản để mua vàng?

00:03 , 19/10/2025
Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%

Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%

00:01 , 19/10/2025
VNPT đóng góp kết quả nghiên cứu AI trên dữ liệu Việt tại các hội nghị quốc tế

VNPT đóng góp kết quả nghiên cứu AI trên dữ liệu Việt tại các hội nghị quốc tế

17:30 , 18/10/2025
Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Phải khuyến khích những phụ nữ có thể tự sinh em bé mà không cần kết hôn

Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Phải khuyến khích những phụ nữ có thể tự sinh em bé mà không cần kết hôn

15:19 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên