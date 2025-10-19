Người Việt từng mơ ước một điều đã có ở châu Âu cả trăm năm, nay tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đem đến tại siêu dự án Cần Giờ 10 tỷ USD

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise có vị trí tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, tổng diện tích 2.870 ha, mức đầu tư khoảng trên 10 tỷ USD.

Dự án này được giới thiệu là một đô thị ESG++ đúng nghĩa với vị trí đắc địa trong Mega City (hình thành từ việc sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu), liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận.﻿

Về môi trường, dự án khai thác năng lượng tái tạo từ cánh đồng điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km, cung cấp nguồn năng lượng xanh ổn định, đồng thời chỉ sử dụng năng lượng từ pin dự phòng, không dùng máy phát điện từ nhiên liệu xăng dầu. Toàn bộ phương tiện nội khu hướng tới vận hành bằng xe điện 100% như xe tải, xe cứu hoả, cano điện....

Đáng chú ý, theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có hệ thống nước đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi.

Tại châu Âu, việc cung cấp nước đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi đã được triển khai từ hơn một thế kỷ trước. Từ năm 1873, Vienna (Áo) đã đưa vào vận hành tuyến ống dẫn nước suối từ dãy Alps dài hàng trăm km, còn Amsterdam (Hà Lan) hay Copenhagen (Đan Mạch) sử dụng nguồn nước ngầm tự nhiên đã qua lọc cát từ giữa thế kỷ 19.

Đến cuối thế kỷ đó, nhiều thành phố như Maidstone hay Lincoln (Anh) tiên phong áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng clo, giúp loại bỏ dịch bệnh và bảo đảm nước sạch an toàn. Nhờ nền tảng lâu đời này, đến nay phần lớn các đô thị châu Âu đều duy trì hệ thống nước máy có thể uống trực tiếp từ vòi.

Trong khi đó, tại Việt Nam, do nhiều vấn đề về chất lượng đường ống và hệ thống lọc, việc uống nước tại vòi như châu Âu còn khó khăn.

Bên cạnh kế hoạch tương lai của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch cấp nước với mục tiêu nước đạt chất lượng có thể uống trực tiếp tại vòi sau năm 2025.

Năm 2024, Sawaco được giao nhiệm vụ triển khai lắp đặt các công trình uống nước tại vòi trong giai đoạn 2020-2030 đối với hệ thống cấp nước của TP HCM.

Theo SAWACO, hiện tại các trụ nước uống đều được quản lý bằng phần mềm quản lý của công ty. Các thông tin, kết quả giám sát chất lượng nước của trụ sẽ được cập nhật trên phần mềm và sẽ được công bố thông tin thông qua mã QR code dán trên trụ.