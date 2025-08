Nguy cơ nội dung xấu độc từ trí tuệ nhân tạo

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo các nội dung số đã là xu hướng; nhất là khi các ứng dụng AI phát triển thêm tính nặng tạo ảnh, hay video, xu hướng này lại càng phổ biến. Thế nhưng, đi kèm với đó cũng là nguy cơ về các nội dung số độc hại, sai sự thật từ trí tuệ nhân tạo.

Thực tế thời gian qua, xuất hiện ngày càng nhiều tin giả, tin sai sự thật sử dụng trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội gây ra hiểu lầm, hoang mang, bức xúc cho nhiều người.

Hàng loạt hình ảnh được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, đăng tải ngay sau khi xảy ra vụ chìm tàu tại Hạ Long, Quảng Ninh. Những tình tiết, câu chuyện thương tâm, với tên gọi nhân vật và nghề nghiệp tương tự như các nạn nhân của vụ tai nạn. Các bức ảnh có kèm một dòng chú thích rằng các tình tiết là hư cấu, nhưng dòng chữ rất nhỏ và khó đọc. Khi vụ việc đang thu hút sự quan tâm của người dân, những video này được lan truyền rất nhanh.

Anh Lê Đức Hiếu - Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội cho biết: "Những bức ảnh được họ làm trông rất thật. Caption kèm theo bức ảnh đọc cũng rất cảm xúc, khiến cho những người đọc như em cảm thấy đây là sự việc hoàn toàn có thật và gần như kêu gọi được sự đồng cảm của em và những người đọc khác".

Anh Hạ Hồng Việt - Giám đốc Công ty Truyền thông Sellator chia sẻ: "Khi xảy ra một sự việc gây sự chú ý của công chúng, lúc đó có một cơn khát thông tin trên diện rộng. Những tin nào nhanh chóng có sẽ là thông tin xem đầu tiên. Do AI có thể dễ dàng tuỳ biến dựa trên nhu cầu người dùng, chỉ cần đưa nội dung lên, đám đông sẵn sàng có thể chia sẻ mà không cần quan tâm đến tính đúng sai của câu chuyện ".

Nhanh, rẻ là hai ưu điểm nổi trội của các ứng dụng tạo hình ảnh bằng AI. Điều này dẫn đến việc số lượng các sản phẩm nội dung số được sản xuất bằng AI ngày càng gia tăng trên mạng xã hội. Và để thu hút sự chú ý của nhiều người xem, nhiều nội dung độc hại, xuyên tạc, thậm chí là tin giả tin sai sự thật cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Ông Lê Công Thành - Công ty Cổ phần Chọn lọc thông tin Infore nêu ý kiến: "AI ngày nay đang phát triển rất nhanh và nó bắt đầu đưa con người đến thời đại siêu thực, có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh, âm thanh, nội dung không khác gì thiết bị thực ghi hình lại".

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt một thanh niên 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng AI đăng tải hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng. Trí tuệ nhân tạo đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với an ninh thông tin và đạo đức truyền thông và cần sự vào cuộc của cả hệ thống - từ cơ quan quản lý, các nhà sản xuất nội dung đến chính sự tỉnh táo của mỗi người dùng.