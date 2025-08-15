Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguy cơ 'vỡ' tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

15-08-2025 - 07:59 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước việc nhiều nhà máy thủy điện chần chừ cắt điện để công nhân có thể thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án khi Thủ tướng vừa chỉ đạo phải xong trước ngày 19/8.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ giải quyết khó khăn trong bố trí cắt điện phục vụ thi công kéo dây dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên .

Theo EVN, từ ngày 1/8, công tác cắt điện, giao đường dây và giao chéo đã được triển khai. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành 4/15 điểm giao chéo, còn 11 điểm chưa thực hiện. Trong số này, có 4 điểm không thể tiến hành do chưa nhận được sự đồng thuận từ một số nhà máy thủy điện (Tà Thàng, Sông Bạc, Trạm Tấu). Cùng với đó, một số nhà máy chậm phản hồi, gửi xác nhận là Vĩnh Hà, Bắc Hà, Sông Lô 6, Sông Lô 4, Sử Pán 1, Bản Hồ, Nậm Sài.

Dù EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã nhiều lần làm việc trực tiếp với các chủ nhà máy thủy điện. Song tiến độ cắt điện các đường dây giao chéo đang bị chậm, ảnh hưởng lớn tới tiến độ tổng thể dự án, trong khi dự án phải hoàn thành trước ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Nguy cơ 'vỡ' tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên- Ảnh 1.

EVN đề xuất cắt điện các đường dây giao chéo đúng thời gian EVNPMB1 đã đăng ký.

Trước tình huống trên, EVN kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cắt điện các đường dây giao chéo đúng thời gian EVNPMB1 đã đăng ký; đồng thời xem xét sửa đổi khoản 4, điều 54 Thông tư 06 theo hướng tăng quyền chủ động cho NSMO trong phê duyệt lịch cắt điện.

"Việc này sẽ giảm bớt khó khăn cho các chủ đầu tư khi triển khai các công trình điện có liên quan đến nhiều đơn vị quản lý vận hành", EVN cho hay.

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Thủ tướng nhấn mạnh, đường dây này không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng giải tỏa công suất các nguồn điện ở khu vực Tây Bắc, mà còn là giải pháp nhằm tận dụng tối đa nguồn điện giá rẻ như thủy điện...

Trước tình hình khối lượng công việc lớn, thời gian lại ít và để giải quyết các vấn đề phát sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập Tổ công tác chỉ huy tiền phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải đảm bảo hậu cần, khắc phục khó khăn trong sinh hoạt của công nhân tại các vị trí khó; đồng thời chỉ đạo quân đội và các đơn vị liên quan phải tổ chức ngay lán trại, bếp ăn dã chiến để công nhân bám trụ công trường, tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe, đặc biệt bảo đảm vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường với tinh thần "làm đến đâu, phải sạch đến đấy, làm xong phải gọn gàng".

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 19/8 nhất định phải hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Theo Dương Hưng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước thềm đón dòng vốn gần 7 tỷ USD vào ngày mai, địa phương 'sát vách' Hà Nội đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao?

Trước thềm đón dòng vốn gần 7 tỷ USD vào ngày mai, địa phương 'sát vách' Hà Nội đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao? Nổi bật

Việt Nam nắm trong tay "kho báu" lớn hơn cả Mỹ, ông lớn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư mạnh, Bộ trưởng Bộ Công thương hồi đáp ra sao?

Việt Nam nắm trong tay "kho báu" lớn hơn cả Mỹ, ông lớn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư mạnh, Bộ trưởng Bộ Công thương hồi đáp ra sao? Nổi bật

Bắt tay Tập đoàn 83.300 nhân viên, Việt Nam sắp sở hữu "siêu thành phố" 4,2 tỷ USD: Thế giới chưa từng có

Bắt tay Tập đoàn 83.300 nhân viên, Việt Nam sắp sở hữu "siêu thành phố" 4,2 tỷ USD: Thế giới chưa từng có

07:44 , 15/08/2025
Chi tiết về buổi lễ chưa từng có trong lịch sử: 89 dự án khánh thành, 161 dự án khởi công trong cùng 1 ngày, tổng quy mô 1,28 triệu tỷ đồng

Chi tiết về buổi lễ chưa từng có trong lịch sử: 89 dự án khánh thành, 161 dự án khởi công trong cùng 1 ngày, tổng quy mô 1,28 triệu tỷ đồng

07:22 , 15/08/2025
Việt Nam được trời ban "kho báu" 3,5 triệu tấn, xếp trên Mỹ: Tập đoàn Hàn Quốc vừa ngỏ lời hấp dẫn

Việt Nam được trời ban "kho báu" 3,5 triệu tấn, xếp trên Mỹ: Tập đoàn Hàn Quốc vừa ngỏ lời hấp dẫn

20:50 , 14/08/2025
Nhà thầu dự án sân bay lớn nhất Việt Nam vừa báo tin vui cho hàng nghìn người ở Đồng Nai

Nhà thầu dự án sân bay lớn nhất Việt Nam vừa báo tin vui cho hàng nghìn người ở Đồng Nai

20:34 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên