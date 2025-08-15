Nguy cơ 'vỡ' tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ giải quyết khó khăn trong bố trí cắt điện phục vụ thi công kéo dây dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên .

Theo EVN, từ ngày 1/8, công tác cắt điện, giao đường dây và giao chéo đã được triển khai. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành 4/15 điểm giao chéo, còn 11 điểm chưa thực hiện. Trong số này, có 4 điểm không thể tiến hành do chưa nhận được sự đồng thuận từ một số nhà máy thủy điện (Tà Thàng, Sông Bạc, Trạm Tấu). Cùng với đó, một số nhà máy chậm phản hồi, gửi xác nhận là Vĩnh Hà, Bắc Hà, Sông Lô 6, Sông Lô 4, Sử Pán 1, Bản Hồ, Nậm Sài.

Dù EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã nhiều lần làm việc trực tiếp với các chủ nhà máy thủy điện. Song tiến độ cắt điện các đường dây giao chéo đang bị chậm, ảnh hưởng lớn tới tiến độ tổng thể dự án, trong khi dự án phải hoàn thành trước ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

EVN đề xuất cắt điện các đường dây giao chéo đúng thời gian EVNPMB1 đã đăng ký.

Trước tình huống trên, EVN kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cắt điện các đường dây giao chéo đúng thời gian EVNPMB1 đã đăng ký; đồng thời xem xét sửa đổi khoản 4, điều 54 Thông tư 06 theo hướng tăng quyền chủ động cho NSMO trong phê duyệt lịch cắt điện.

"Việc này sẽ giảm bớt khó khăn cho các chủ đầu tư khi triển khai các công trình điện có liên quan đến nhiều đơn vị quản lý vận hành", EVN cho hay.

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Thủ tướng nhấn mạnh, đường dây này không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng giải tỏa công suất các nguồn điện ở khu vực Tây Bắc, mà còn là giải pháp nhằm tận dụng tối đa nguồn điện giá rẻ như thủy điện...

Trước tình hình khối lượng công việc lớn, thời gian lại ít và để giải quyết các vấn đề phát sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập Tổ công tác chỉ huy tiền phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải đảm bảo hậu cần, khắc phục khó khăn trong sinh hoạt của công nhân tại các vị trí khó; đồng thời chỉ đạo quân đội và các đơn vị liên quan phải tổ chức ngay lán trại, bếp ăn dã chiến để công nhân bám trụ công trường, tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe, đặc biệt bảo đảm vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường với tinh thần "làm đến đâu, phải sạch đến đấy, làm xong phải gọn gàng".

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 19/8 nhất định phải hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.