Việt Nam được trời ban "kho báu" 3,5 triệu tấn, xếp trên Mỹ: Tập đoàn Hàn Quốc vừa ngỏ lời hấp dẫn

"Tóm tắt Hàng hóa Khoáng sản (MCS)" của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố hồi tháng 3/2025 cho thấy, Việt Nam xếp thứ 6 trong Top 8 quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.

Với trữ lượng 3,5 triệu tấn đất hiếm, Việt Nam xếp trên Mỹ (1,9 triệu tấn) và Greenland (1,5 triệu tấn).

Các mỏ đất hiếm của Việt Nam chủ yếu nằm ở vùng Tây Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Ngoài ra, một số mỏ cũng được tìm thấy ở các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.

Điều đáng nói, dù có trữ lượng đất hiếm lớn thứ 6 thế giới, việc khai thác của Việt Nam còn nhiều hạn chế do thiếu công nghệ và lo ngại về những tác động xấu môi trường.

Hiểu điều này, Tập đoàn Posco International - một trong những tập đoàn sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc và thế giới - ngỏ lời với Việt Nam trong việc sẵn sàng hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ khai thác, tinh chế đất hiếm.

Lời đề nghị này xuất hiện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Theo đó, sáng 12/8/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco International - ông Lee Kye-In.

Vì sao đề nghị của Tập đoàn Posco International lại hấp dẫn?

Tại cuộc gặp với Việt Nam, người đứng đầu Posco International khẳng định, Posco đủ khả năng hợp tác sâu với các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác, phân loại, tinh chế đất hiếm. Mục đích là tạo ra sản phẩm là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nam châm vĩnh cửu.

Ảnh về các kim loại đất hiếm. Nguồn: Anastasiia | Stock.adobe.com

Stanford Magnets (Mỹ) đánh giá vai trò của nam châm vĩnh cửu như sau: Nam châm vĩnh cửu đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của thế giới. Nó là thứ không thể thiếu trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ hiện đại, đặc biệt là các lĩnh vực "xanh" như xe điện, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh...

Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, tạo đà tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, với mục tiêu này, nhu cầu năng lượng của Việt Nam dự kiến gấp 3 lần công suất hiện nay. Do đó, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới, sạch như khí thiên nhiên, khí hóa lỏng (LNG), điện hạt nhân...

Có 17 loại kim loại đất hiếm, được chia thành hai loại chính: Nặng và Nhẹ. Đất hiếm nặng, với khối lượng nguyên tử cao hơn, thường khan hiếm hơn và khó chế biến hơn, khiến chúng có giá trị hơn so với các loại đất hiếm nhẹ hơn với khối lượng nguyên tử nhỏ hơn.

Quay trở lại câu chuyện của đất hiếm.

Kim loại đất hiếm (REM) là thành phần không thể thiếu trong sản xuất nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao.

Nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao (như NdFeB - loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất hiện nay) phụ thuộc nhiều vào các nguyên tố đất hiếm như neodymium, dysprosium, hoặc praseodymium.

Đây là lý do Posco International tập trung vào công nghệ phân tách và tinh chế đất hiếm để sản xuất nam châm vĩnh cửu, vừa giúp Việt Nam tận dụng lợi thế " trữ lượng lớn thứ 6 thế giới", vừa giúp Posco gia tăng nguồn cung đất hiếm - loại nguyên vật liệu mà Hàn Quốc vẫn đang nhập khẩu rất lớn.

Posco International nắm trong tay công nghệ tinh chế đất hiếm gì?

Một trong những "át chủ bài" của Posco đến từ cái bắt tay xuyên lục địa với ReElement Technologies Corp., một công ty tinh chế vật liệu đất hiếm và pin, thuộc sở hữu của American Resources Corp., Mỹ.

Bắt đầu từ năm 2024, ReElement sẽ tích hợp quy trình tái chế nam châm và tinh chế quặng đất hiếm vào mạng lưới sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm toàn cầu của Posco, Recyclingtoday thông tin.

ReElement sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để tách và tinh chế đất hiếm và vật liệu pin quan trọng.

Hệ thống Purification & Separation Columns tách và tinh chế đất hiếm của ReElement. Ảnh: ReElement

Không giống như các quy trình thủy luyện kim thông thường, công nghệ tách và tinh chế đất hiếm của ReElement (Purification & Separation Columns) tối đa hóa diện tích bề mặt tiếp xúc bằng cách sử dụng cột và nhựa.

Ưu điểm của công nghệ này là "4 giảm": Giảm chi phí đầu tư, diện tích bề mặt; đồng thời giảm tác động môi trường và lượng hóa chất sử dụng cho quá trình tách, tinh chế đất hiếm.

Tập đoàn American Resources cho biết ReElement sẽ trở thành nhà tinh chế chính tại Bắc Mỹ cung cấp cho Posco các nguyên tố đất hiếm nặng và nhẹ, hỗ trợ mảng nam châm vĩnh cửu của Posco khi họ hoàn thành các hợp đồng sản xuất thiết bị gốc (OEM) trị giá gần 900 triệu USD đã công bố.