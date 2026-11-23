Hội nghị đã công bố quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026 đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các cán bộ Ban Chỉ đạo 110; cán bộ thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Trao quyết định nghỉ hưu đối với 6 cán bộ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định nghỉ hưu đối với 6 cán bộ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, gồm: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng - nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao quyết định nghỉ hưu đối với 9 cán bộ nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, gồm các nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính và các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho các cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao quyết định nghỉ hưu cho 15 cán bộ nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định nghỉ hưu cho 17 cán bộ nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì cho các cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 25 cán bộ nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho các cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các cán bộ nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho các cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục cống hiến sau khi nghỉ hưu, đóng góp trong phạm vi, điều kiện của mình

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ, nhân dân, bạn bè quốc tế và những nơi từng gắn bó, rèn luyện; trân trọng sự đùm bọc, nhường cơm sẻ áo và cả sự hy sinh đã giúp các cán bộ trưởng thành, phát triển.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Thủ tướng khẳng định, luôn kiên định con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, đồng thời tiếp tục cống hiến sau khi nghỉ hưu, tiếp tục nỗ lực làm công dân tốt, đảng viên tốt, trung thành với Đảng, hòa đồng với nhân dân và đóng góp trong phạm vi, điều kiện của mình.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đến nay, khối lượng công việc lớn đã được triển khai, cụ thể hóa đường lối, chính sách và xây dựng thể chế pháp luật, tạo khí thế tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực theo hướng làm ngay, làm luôn nhưng phải hiệu quả, với kết quả rõ ràng, lượng hóa được, góp phần nâng cao vị thế đất nước, củng cố đoàn kết và tăng niềm tin của nhân dân.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu, không gì có thể cản trở bước tiến của đất nước.

Nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ sau nhiều năm công tác, cống hiến; đồng thời cũng là dịp để gặp gỡ, chia sẻ tình cảm, giữ gìn sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Mỗi cán bộ nhận quyết định hôm nay có quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau nhưng đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao những trọng trách quan trọng. Những thành quả mà đất nước có được là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục, có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có công sức, tâm huyết của các cán bộ nhận quyết định hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, mặc dù đã kết thúc một chặng đường công tác chính thức nhưng với kinh nghiệm, trí tuệ, sự từng trải và tâm huyết của mình, mong các cán bộ tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung. Những ý kiến từ thực tiễn, những kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều năm công tác của các cán bộ rất đáng trân trọng.

Chia sẻ một số nét chính về tình hình đất nước từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta không chủ quan trước những kết quả bước đầu, cũng không né tránh những hạn chế, yếu kém. Điều quan trọng là phải nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp để giải quyết từng vấn đề, tạo ra những chuyển biến thực chất để làm nền tảng cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đề ra.