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Nguyên nhân thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội

| | Xã hội

UBND phường Xuân Đỉnh làm việc với các bên và xác định nguyên nhân nam bảo vệ toà nhà N01-T4 bị thanh sắt rơi trúng, gây thương tích vùng đầu.

UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan sau vụ nam bảo vệ bị thanh sắt rơi từ tầng cao tòa nhà xuống trúng đầu.

Cơ quan chức năng xác định, trong lúc làm việc, bà N.T.N., nhân viên tạp vụ tại tòa nhà N01-T4, làm rơi một thanh sắt dài khoảng 1 m từ tầng 3 xuống đất. Đúng lúc này, ông B.P.H., nhân viên bảo vệ tòa nhà, đang ở phía dưới và bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây thương tích.

Ngay sau vụ việc, ông H. được đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông bị thương tích sau khi thanh sắt rơi trúng.

Ngày 5/10, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh đến thăm hỏi, động viên ông H. Cùng ngày, UBND phường ban hành văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố do vật rơi từ trên cao tại các tòa nhà cao tầng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ ôm đầu, máu chảy nhiều. Ngay bên cạnh là thanh kim loại nằm dưới nền đất. Người đăng tải video cho biết, nam bảo vệ bị thanh sắt từ trên tầng cao rơi trúng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn từ các vật rơi tại khu vực tòa nhà cao tầng.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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