Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa

19-11-2025 - 10:46 AM | Xã hội

Hơn 56.000 khách hàng và đại diện Công ty Asia vắng mặt tại phiên xử.

Sáng 19-11, tại TAND TP HCM, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đã có những lời khai đầu tiên về nhân thân. Bà Thuỳ Tiên cho biết, bà đồng ý để 2 luật sư tham gia bào chữa cho mình tại toà.

4 bị cáo còn lại lần lượt được HĐXX kiểm tra lý lịch trước khi bắt đầu xét hỏi chính thức. Họ gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng". 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Theo thông báo của thư ký toà án, HĐXX triệu tập 30 cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ có bà Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm (là chị gái và quản lý của Quang Linh) có mặt tại toà. 

Hơn 56.000 khách hàng và đại diện Công ty Asia không đến toà. Đối với sự vắng mặt của những người này, các bị cáo cho biết không có ý kiến gì. 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa- Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Quang Linh

Hồ sơ vụ án thể hiện, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") do Công ty Chị Em Rọt sở hữu, đăng ký nhãn hiệu và tự công bố ngày 17-12-2024, được Công ty Asia gia công, đóng gói theo hợp đồng số 01/2024/HĐGC/ASIA-CER ngày 26-11-2024. 

Là chủ sở hữu và trực tiếp kinh doanh, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, công dụng và quảng bá sản phẩm.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa- Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng

Trong quá trình sản xuất, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên không kiểm tra, giám sát chất lượng, biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đạt tác dụng bổ sung như quảng cáo; đồng thời Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, nguồn gốc nguyên liệu không được xác minh khoa học. 

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,13% và thống nhất xây dựng kịch bản, quay video giới thiệu gian dối về nguồn gốc, công nghệ, hàm lượng chất xơ và công dụng trên mạng xã hội.

Hậu quả, từ ngày 12-12-2024 đến 14-3-2025, có 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo, thu tổng 17,55 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,46 tỉ đồng.


Theo Ý Linh

Người lao động

