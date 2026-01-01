Nhà 5 người chi tiêu cả tháng KHÔNG HẾT 18 triệu: Bất ngờ nhất là khoản tiền ăn!

Tổng chi tiêu 18 triệu/tháng với người độc thân thì có thể hơi nhiều, nhưng với một cặp vợ chồng đang nuôi 3 con nhỏ, câu chuyện lại rất khác. Đó chính là tâm sự của cô vợ dưới đây.

Với mức thu nhập 32,5 triệu/tháng, cô vẫn tiết kiệm được 14,85 triệu đồng dù đang nuôi 3 con. Điều này đồng nghĩa với tổng chi tiêu của cả gia đình 5 người chưa tới 18 triệu.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô đăng tải

Cô viết: “Vợ chồng mình ở quê, không mất tiền mua gạo hay mua rau vì nhà trồng được. Bọn mình có 3 bé, 1 bé tiểu học, 1 bé mầm non và 1 bé chưa đi trẻ. Đây là chi phí sinh hoạt 1 tháng của gia đình mình. Các mom xem như này liệu ổn chưa ạ?” .

Nhìn lại 1 lượt từng khoản chi mà cô vợ liệt kê, nhiều người bày tỏ sự cảm thán lẫn thảng thốt, bởi lẽ khoản nào cũng vừa vặn ngoài sức tưởng tượng.

“Nhà 5 người mà tiền ăn cả tháng có 3,6 triệu, thêm triệu rưỡi ăn sáng nữa là 5,1 triệu… Kể cả gạo với rau tự tăng gia sản xuất thì mình vẫn thấy đỉnh thật, tại giờ ở quê thịt thà, hải sản cũng chẳng rẻ hơn ở thành phố là mấy đâu ấy” - Một người khen.

“Sao mom này đỉnh vậy, cả tháng tiêu vặt có 500 ngàn… Chẳng bù cho mình, cũng ở thị trấn nhỏ thôi chứ không phải thành phố lớn mà tiền tiêu riêng nhiều tháng không dám ngồi cộng lại nữa” - Một người bày tỏ.

“Không biết gia đình có đang nợ gì không, hoặc có mục tiêu gì lớn cần tiền không… Nếu không thì mình nghĩ nên chi tiêu thoải mái hơn 1 chút cũng được, chứ thế này thì tiết kiệm thật nhưng nhìn thấy thiếu phần hưởng thụ quá. Với cả chị em mình chi chút tiền mua sắm quần áo, làm đẹp cũng là chính đáng mà” - Một người khuyên.

“Chi tiêu thế này thì vừa vặn quá rồi, tính ra tiết kiệm được gần 46% thu nhập. Giờ mình cố làm thêm, kiếm thêm thôi chứ đừng cố giảm chi nữa” - Một người khác chia sẻ.

Chi tiêu tối ưu rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc cắt giảm chi tiêu nữa, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thay vào đó, điều cần quan tâm là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại.

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc chi ra từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelance hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!