Sáng 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn chính thức nên duyên vợ chồng bằng Thánh lễ Hôn phối trang trọng tại Nhà thờ Tân Định. Đám cưới của cặp đôi thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng trong những ngày qua. Sau 5 năm gắn bó, cả hai đã cùng nhau bước đến cái kết viên mãn bằng một hôn lễ ngập tràn hạnh phúc.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, chú rể Phát Nguyễn còn khiến công chúng trầm trồ bởi gia thế "không phải dạng vừa". Anh hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và được cho là xuất thân trong một gia đình giàu có, có tiếng trong giới doanh nhân. Đặc biệt, khi loạt hình ảnh về căn biệt thự của chồng Á hậu Quỳnh Châu được chia sẻ, dân tình càng thêm ấn tượng trước độ bề thế và gu sống tinh tế của anh.

Toàn cảnh biệt thự xa hoa nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu

Toạ lạc tại Đồng Nai, biệt thự của chồng Á hậu Quỳnh Châu gây ấn tượng với lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu, khoác lên mình vẻ ngoài bề thế, sang trọng và đầy khí chất. Từ cổng nhìn vào, không gian mở rộng khoáng đạt, quy hoạch chỉn chu như một dinh thự đắt giá giữa lòng thành phố. Sân vườn bao quanh nhà rộng rãi, đủ chỗ cho nhiều xe sang mà vẫn giữ được sự tinh tế, gọn gàng. Công trình được xây đối xứng, nổi bật với hàng cột trắng vươn cao và những đường phào tinh tế tạo nên vẻ mềm mại, quý phái. Tông màu hồng pastel xen trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong khi nền sân lát gạch hoa văn cổ điển cùng hàng cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ càng tôn lên sự đẳng cấp cho không gian.

Khu vực mặt tiền tầng một đặc biệt thu hút với lối thiết kế mái vòm cao và cửa chính uốn cong duyên dáng. Lối bậc tam cấp ốp đá đỏ nâu dẫn vào nhà, hai bên là mảng xanh được sắp đặt tinh tế, khiến tổng thể vừa hài hòa vừa toát lên vẻ thanh lịch đặc trưng của kiến trúc châu Âu hiện đại.

Căn biệt thự đang được trang hoàng để chuẩn bị cho lễ cưới, bước vào là một không gian rực rỡ và ấm cúng. Phòng khách được sắp xếp thành khu vực tiệc sang trọng với bàn dài phủ khăn trắng, điểm xuyết tông xanh bơ dịu mắt. Không gian lộng lẫy này càng làm nổi bật sự rộng rãi và đồ sộ của kiến trúc bên trong căn biệt thự.

Cận cảnh tầng một của căn biệt thự trước khi được trang hoàng cho lễ cưới. Chỉ vài góc quay cũng đủ thấy được sự bề thế và sang trọng trong từng chi tiết. Phòng khách rộng thoáng với trần cao, đèn chùm pha lê rực rỡ và sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Toàn bộ không gian được phối theo tông kem và nâu trầm, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa gợi nét cổ điển, tinh tế và đẳng cấp.

Khu vực tiếp khách được bố trí bộ sofa lớn cùng kệ gỗ chạm khắc tinh xảo, tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Cầu thang uốn cong mềm mại dẫn lên tầng hai khiến căn nhà gợi liên tưởng đến sảnh một khách sạn hạng sang. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến vẻ đẹp tinh tế và đậm chất xa hoa.



