Á hậu Việt bức xúc khi bị nhắc đến cạnh Phương Oanh

Hoàng Kim Chi là cái tên quen thuộc với fan yêu sắc đẹp, từng tham gia các cuộc thi nhan sắc. Tháng 10/2023, người đẹp sinh năm 1997 giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Miss Earth Vietnam. Cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2024 nhưng không đạt thứ hạng cao.

Mới đây, Á hậu Hoàng Kim Chi đăng tải story thể hiện rõ sự bức xúc khi bị so sánh với diễn viên Phương Oanh. Nguyên do vì trong một clip đăng tải trên kênh TikTok, cô đã sử dụng bài hát giống với Phương Oanh. Hoàng Kim Chi cũng bị soi sở hữu chiếc túi giống với nữ diễn viên 8x. Một số người cho rằng cô đang học theo, bắt chước diễn viên Phương Oanh. Tuy nhiên số khác lại bênh vực Á hậu 9x, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Chuyện sử dụng chung một bài hát hay đeo chiếc túi giống nhau là việc bình thường, không đáng để cô nhận về những bình phẩm tiêu cực.

Giữa lúc nhận về những chỉ trích, Hoàng Kim Chi đã lên tiếng thẳng thắn cho biết cả hai không liên quan tới nhau nhưng liên tục bị gán ghép, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. "Người hiếm khi ra ngoài như tôi nhưng có chuyện gì là đổ lên tôi liền. Sợ cộng đồng mạng thiệt luôn, chuyện gì cũng vẽ được. Đụng tới mà mình trả lời thì kêu mình giãy. Ơ, chứ chuyện danh tiếng người ta mà kêu im là tôi không im được rồi", cô viết.

Hoàng Kim Chi vướng "tai bay vạ gió" vì clip sử dụng nhạc nền giống với Phương Oanh

Á hậu sinh năm 1995 lên tiếng tỏ rõ sự bức xúc trên trang cá nhân

Dưới bài đăng, một netizen chất vấn Hoàng Kim Chi về việc sử dụng nhạc nền giống với diễn viên 8x: "Hay mình nhạy cảm quá nhỉ. Thiếu gì bài mà phải là bài này. Mà ai cũng biết bài này hot mấy hôm nay là nhờ ai". Người đẹp 9x lên tiếng phản hồi: "Mình không biết thật đấy bạn, bài này liên quan tới ai vậy ạ. Xàm ghê giờ người ta đăng là gán cho mình phải biết, không được đăng trùng hay gì á trời.

Nhạc này hình như cả TikTok cùng đăng tự nhiên vào toxic người ta là sao, lạ đời ghê. Mình có liên quan gì đến nhà bên đấy đâu mà bị đem ra chửi vậy, không hiểu luôn. 2 bên đã bảo không quen, không biết mà cứ phải gán cho quen để hả hê nỗi lòng cộng đồng mạng, để mọi người có chuyện mua vui xì xào bàn tán mà không nghĩ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Cũng không phải chuyện gì hay ho vẻ vang mà cứ đổ lên đầu mình. Ai quen thì nhắc người ta được rồi chứ tôi được miếng nào mà cứ vô cấu xé".

Vì sử dụng nhạc nền giống với Phương Oanh, Hoàng Kim Chi bất ngờ bị nhận về bình phẩm tiêu cực, thậm chí có người còn nói cô đang "giả nai"

Hoàng Kim Chi thẳng thắn phản bác netizen phía dưới phần bình luận

Á hậu 9x cảm thấy khó hiểu khi đột ngột bị một số cư dân mạng "tấn công"

Vào tháng 7/2024, Shark Bình và Phương Oanh từng vướng tin đồn trục trặc vì có người thứ 3. Thông tin này được chia sẻ chóng mặt, nhiều người còn tràn vào trang cá nhân của cặp đôi để hỏi rõ vấn đề. Doanh nhân từng lên tiếng phủ nhận, cho rằng bị bịa đặt làm ảnh hưởng tới cuộc sống.

Shark Bình từng chia sẻ: "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi chưa bao giờ biết hay quen bạn nào tên HKC mà một số trang tin giả dựng đứng dựng ngược vô căn cứ. Rất mong mọi người thay vì bị dẫn dắt bởi các trang tin giả (ẩn danh trong bóng tối ném đá giấu tay hại người), thì hãy đặt mua sách để đọc về đời khởi nghiệp. Tiền bán sách được dùng để xây trường học cho trẻ em vùng cao".