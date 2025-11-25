Nhà cung cấp bao bì cho Unilever, Pepsico dự kiến hủy tư cách công ty đại chúng, kết thúc 13 năm niêm yết HoSE

Sovi dự kiến sẽ tiến hành hủy niêm yết bắt buộc và rút đăng ký chứng khoán tại VSDC, chính thức khép lại 13 năm trên HoSE.

HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (Sovi, HoSE: SVI) mới đây đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/12 để trình phương án hủy tư cách đại chúng và rời Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE). Danh sách cổ đông chốt ngày 18/11 cho thấy TCG Solutions Pte. Ltd – pháp nhân thuộc Thai Containers Group, thành viên Tập đoàn SCG – sở hữu 94,11% vốn, trong khi tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ còn lại không đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết, Sovi sẽ tiến hành hủy niêm yết bắt buộc và rút đăng ký chứng khoán tại VSDC, chính thức khép lại 13 năm trên HoSE.

Sovi được thành lập từ năm 1968 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bao bì Biên Hòa. Đây là một trong những doanh nghiệp bao bì công nghiệp lâu đời nhất miền Nam. Sau năm 1975, nhà máy được Nhà nước tiếp quản và chuyển thành doanh nghiệp quốc doanh. Năm 2003, nhà máy tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa. Doanh nghiệp hiện vận hành 3 nhà máy tại Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM với tổng công suất khoảng 100.000 tấn/năm, phục vụ nhiều tập đoàn FMCG lớn như Unilever, Pepsico, Nestlé hay Vinacafé,...

Sovi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2008 và chuyển sang Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM vào năm 2012. Đến năm 2019, Sovi trở thành công ty tư nhân đại chúng 100%, không còn vốn Nhà nước.

Bước ngoặt lớn trong lịch sử kinh doanh của Sovi diễn ra vào cuối năm 2020, khi TCG Solutions chi hơn 2.000 tỷ đồng để mua 12,1 triệu cổ phiếu, qua đó chính thức trở thành cổ đông chi phối. Thương vụ này nằm trong chuỗi hoạt động mở rộng của SCG tại Việt Nam, vốn đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào nhiều doanh nghiệp nội địa như Bao bì nhựa Tín Thành hay Prime Group,.... Chỉ ít ngày trước thời điểm TCG Solutions đăng ký mua, Sovi cũng đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường; các lãnh đạo gắn bó từ những ngày đầu lần lượt rời nhiệm, nhường lại bộ máy điều hành cho đội ngũ được SCG đề cử. Từ đây, doanh nghiệp bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện.

Trước khi chính thức thành cổ đông chi phối của Sovi, SCG đã đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào nhiều doanh nghiệp nội địa như Bao bì nhựa Tín Thành hay Prime Group,...

Sau khi về tay người Thái, kết quả kinh doanh những kỳ sau đó của Sovi cải thiện rõ rệt. Ngay trong năm 2020, lãi ròng của công ty đạt kỷ lục 146 tỷ đồng. Tới năm 2022, doanh thu năm 2022 đạt gần 1.900 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không kéo dài. Từ năm 2023, doanh thu của công ty giảm về khoảng 1.500 tỷ đồng. Sang năm 2024, lợi nhuận ròng của công ty chỉ còn 76 tỷ đồng, thấp nhất trong sáu năm. Trong 9 tháng 2025, Sovi cũng chỉ đạt 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – mức thấp nhất hơn 15 năm và mới hoàn thành 26% kế hoạch năm.

Về phía SCG, tập đoàn này bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1992. Hiện SCG đang sở hữu danh mục đầu tư khoảng 7 tỷ USD với 28 dự án tại Việt Nam, hoạt động trên 3 lĩnh vực chính gồm hóa dầu, bao bì và xi măng - vật liệu xây dựng.

Dự án lớn nhất của SCG tại Việt Nam là Tổ hợp hóa dầu miền Nam (Tổ hợp hóa dầu Long Sơn) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD. SCG hiện sở hữu 100% vốn của siêu dự án này. SCG mới đây cũng đã công bố thông tin về việc rót thêm 500 triệu USD vào Tổ hợp Hoá dầu Long Sơn. Động thái này nhằm đẩy mạnh hiện diện của công ty công nghiệp hàng đầu Thái Lan này tại khu vực Đông Nam Á với kỳ vọng góp phần ngăn chặn đà suy giảm lợi nhuận của doanh nghiệp

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc SCG tại Việt Nam, cho biết dự án mở rộng Tổ hợp Hoá dầu Long Sơn dự kiến hoàn thành vào năm 2027, nâng tổng vốn đầu tư dự án lên 5,6 tỷ USD. Ông cũng cho biết thêm công suất sử dụng của nhà máy đã tăng lên hơn 85% sau khi vận hành trở lại vào tháng 8.

Việc SVI rời HoSE được xem là bước mở đầu cho giai đoạn tái cấu trúc tiếp theo của doanh nghiệp dưới sự kiểm soát chặt của SCG. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu biến động mạnh, cạnh tranh gay gắt và nhu cầu tiêu dùng chậm lại, việc không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào thị trường chứng khoán có thể giúp tập đoàn Thái Lan linh hoạt hơn trong tối ưu chuỗi cung ứng và định vị chiến lược dài hạn.



