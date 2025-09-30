Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư bạc nối dài chuỗi ngày vui

30-09-2025 - 09:35 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đều giữ ở mức cao.

Nhà đầu tư bạc nối dài chuỗi ngày vui- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giữ mức cao, niêm yết ở mức 1.805.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.855.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng khoảng 64%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 47.236.000 đồng/thỏi (mua vào) và 48.486.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:30 ngày 30/9.

Trong khi đó, giá bạc thế giới tiếp tục tăng, đạt 47 USD/ounce.

Nhà đầu tư bạc nối dài chuỗi ngày vui- Ảnh 2.

Giá bạc liên tục phá đỉnh, ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Tuần trước, giá chạm đỉnh 14 năm 46,63 USD/ounce sau khi vượt ngưỡng cản dài hạn 44,22 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, mục tiêu kế tiếp thị trường chú ý là 49,81 USD/ounce, sát mốc tâm lý 50 USD/ounce.

"Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng nhu cầu công nghiệp đi lên và nguồn cung có rủi ro thắt chặt" - ông nói.

Dù vậy, vị chuyên gia lưu ý, một vài số liệu như GDP điều chỉnh tăng, nhà mới bán tốt, trợ cấp thất nghiệp giảm... khiến khả năng hạ lãi suất bị đặt dấu hỏi. PCE lõi tháng 8 chỉ tăng 0,21% so với tháng trước và 2,9% so với cùng kỳ, chưa đủ mạnh để đảo chiều kỳ vọng nới lỏng.

Về cung - cầu, James Hyerczyk cho rằng Trung Quốc đẩy mạnh điện mặt trời tiếp tục kéo nhu cầu bạc tăng. Cùng lúc, mỏ Grasberg của Freeport tuyên bố bất khả kháng khiến rủi ro thiếu hụt nguồn cung gia tăng trong bối cảnh tồn kho mỏng. Dòng vốn vào ETF và nhu cầu vật chất tại châu Á vẫn duy trì ổn định.

Về mặt kỹ thuật, vị chuyên gia nhận định, giá bạc có thể hướng tới 49,81 USD/ounce và ngưỡng 44,22 USD/ounce hiện trở thành vùng hỗ trợ. "Tuy nhiên, sau chuỗi tăng mạnh và đã ở vùng cao nhất từ 2011, giá có thể chững lại hoặc điều chỉnh 2 - 3 tuần trước khi đi tiếp" - James Hyerczyk đưa ra quan điểm.

Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mỏ vàng dưới nước vừa giúp Việt Nam bỏ túi hơn 1.300 tỷ đồng: Xuất khẩu tăng cao nhất 5 năm, là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại Mỹ

Một mỏ vàng dưới nước vừa giúp Việt Nam bỏ túi hơn 1.300 tỷ đồng: Xuất khẩu tăng cao nhất 5 năm, là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại Mỹ Nổi bật

Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo': 'Tôi sẽ đầu tư ngay loại tài sản này, 100 USD hôm nay có thể thành 500 USD trong một năm'

Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo': 'Tôi sẽ đầu tư ngay loại tài sản này, 100 USD hôm nay có thể thành 500 USD trong một năm' Nổi bật

Loại xe VinFast chưa từng xuất khẩu đã có mặt tại sự kiện lớn số 1 thế giới: Có mẫu xe chưa từng lộ diện

Loại xe VinFast chưa từng xuất khẩu đã có mặt tại sự kiện lớn số 1 thế giới: Có mẫu xe chưa từng lộ diện

09:05 , 30/09/2025
Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt sedan điện sạc nhanh trong 12 phút: Một lần sạc đi 630 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

07:59 , 30/09/2025
Car Choice Awards 2025 có gì khác: Hạng mục giải thưởng chưa từng có, ô tô 'catwalk' trên 'đại lộ thành phố thông minh'

Car Choice Awards 2025 có gì khác: Hạng mục giải thưởng chưa từng có, ô tô 'catwalk' trên 'đại lộ thành phố thông minh'

07:57 , 30/09/2025
Việt Nam nguy cơ thành 'bãi rác công nghệ' nếu chậm siết nhiên liệu ô tô?

Việt Nam nguy cơ thành 'bãi rác công nghệ' nếu chậm siết nhiên liệu ô tô?

06:47 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên