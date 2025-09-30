Nhà đầu tư bạc nối dài chuỗi ngày vui

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giữ mức cao, niêm yết ở mức 1.805.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.855.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng khoảng 64%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 47.236.000 đồng/thỏi (mua vào) và 48.486.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:30 ngày 30/9.

Trong khi đó, giá bạc thế giới tiếp tục tăng, đạt 47 USD/ounce.

Giá bạc liên tục phá đỉnh, ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Tuần trước, giá chạm đỉnh 14 năm 46,63 USD/ounce sau khi vượt ngưỡng cản dài hạn 44,22 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, mục tiêu kế tiếp thị trường chú ý là 49,81 USD/ounce, sát mốc tâm lý 50 USD/ounce.

"Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng nhu cầu công nghiệp đi lên và nguồn cung có rủi ro thắt chặt" - ông nói.

Dù vậy, vị chuyên gia lưu ý, một vài số liệu như GDP điều chỉnh tăng, nhà mới bán tốt, trợ cấp thất nghiệp giảm... khiến khả năng hạ lãi suất bị đặt dấu hỏi. PCE lõi tháng 8 chỉ tăng 0,21% so với tháng trước và 2,9% so với cùng kỳ, chưa đủ mạnh để đảo chiều kỳ vọng nới lỏng.

Về cung - cầu, James Hyerczyk cho rằng Trung Quốc đẩy mạnh điện mặt trời tiếp tục kéo nhu cầu bạc tăng. Cùng lúc, mỏ Grasberg của Freeport tuyên bố bất khả kháng khiến rủi ro thiếu hụt nguồn cung gia tăng trong bối cảnh tồn kho mỏng. Dòng vốn vào ETF và nhu cầu vật chất tại châu Á vẫn duy trì ổn định.

Về mặt kỹ thuật, vị chuyên gia nhận định, giá bạc có thể hướng tới 49,81 USD/ounce và ngưỡng 44,22 USD/ounce hiện trở thành vùng hỗ trợ. "Tuy nhiên, sau chuỗi tăng mạnh và đã ở vùng cao nhất từ 2011, giá có thể chững lại hoặc điều chỉnh 2 - 3 tuần trước khi đi tiếp" - James Hyerczyk đưa ra quan điểm.



