Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay bật tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.778.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.833.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tuần qua, người mua đã lãi 7,3% và lãi 61,6% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng tăng mạnh, có giá 47.413.215 đồng/thỏi (mua vào) và 48.879.878 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:18 ngày 29/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp đà tăng, đạt 46,49 USD/ounce.

Bạc đã vượt mốc 46 đô la một ounce, lên mức cao nhất trong 14 năm khi kỳ vọng về lãi suất thực thấp hơn và tình trạng khan hiếm hàng hóa vật chất. Báo cáo PCE mới nhất cho thấy áp lực lạm phát vẫn ổn định và củng cố quan điểm rằng Fed có dư địa để cắt giảm lãi suất hơn nữa trong năm nay. Đồng thời, thị trường định giá một động thái khác trong những tháng tới giúp giảm chi phí ghi sổ của các tài sản không sinh lời và nâng cao nhu cầu về kim loại quý.

Tiêu thụ công nghiệp vẫn mạnh mẽ với xe điện năng lượng mặt trời và chế tạo thiết bị điện tử thúc đẩy tổng mức sử dụng công nghiệp trên 700 Moz và vẫn đang tăng. Nguồn cung không thể theo kịp vì hầu hết bạc được sản xuất như một sản phẩm phụ của khai thác đồng, chì và kẽm nên sản lượng chỉ tăng nhẹ vào năm 2025 lên khoảng 844 Moz và không thể xóa bỏ được thâm hụt cấu trúc lớn. Viện Bạc dự báo tình trạng thiếu hụt hàng năm thứ năm liên tiếp vào năm 2025 với nhu cầu vượt cung hơn 100 Moz và hàng tồn kho giảm xuống.

Bạc đang trở thành tâm điểm khi bứt phá mạnh. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, cả hai kim loại quý là vàng và bạc đều hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhưng bạc hiện có động lực tăng rõ rệt hơn.

"Đây không phải cú tăng nóng bất thường của bạc, mà là thành quả của quá trình tích lũy kéo dài từ đầu mùa hè", ông nhấn mạnh.



