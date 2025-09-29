Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?

29-09-2025 - 10:31 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh.

Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay bật tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.778.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.833.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tuần qua, người mua đã lãi 7,3% và lãi 61,6% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng tăng mạnh, có giá 47.413.215 đồng/thỏi (mua vào) và 48.879.878 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:18 ngày 29/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp đà tăng, đạt 46,49 USD/ounce.

Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?- Ảnh 2.

Bạc đã vượt mốc 46 đô la một ounce, lên mức cao nhất trong 14 năm khi kỳ vọng về lãi suất thực thấp hơn và tình trạng khan hiếm hàng hóa vật chất. Báo cáo PCE mới nhất cho thấy áp lực lạm phát vẫn ổn định và củng cố quan điểm rằng Fed có dư địa để cắt giảm lãi suất hơn nữa trong năm nay. Đồng thời, thị trường định giá một động thái khác trong những tháng tới giúp giảm chi phí ghi sổ của các tài sản không sinh lời và nâng cao nhu cầu về kim loại quý. 

Tiêu thụ công nghiệp vẫn mạnh mẽ với xe điện năng lượng mặt trời và chế tạo thiết bị điện tử thúc đẩy tổng mức sử dụng công nghiệp trên 700 Moz và vẫn đang tăng. Nguồn cung không thể theo kịp vì hầu hết bạc được sản xuất như một sản phẩm phụ của khai thác đồng, chì và kẽm nên sản lượng chỉ tăng nhẹ vào năm 2025 lên khoảng 844 Moz và không thể xóa bỏ được thâm hụt cấu trúc lớn. Viện Bạc dự báo tình trạng thiếu hụt hàng năm thứ năm liên tiếp vào năm 2025 với nhu cầu vượt cung hơn 100 Moz và hàng tồn kho giảm xuống.

Bạc đang trở thành tâm điểm khi bứt phá mạnh. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, cả hai kim loại quý là vàng và bạc đều hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhưng bạc hiện có động lực tăng rõ rệt hơn.

"Đây không phải cú tăng nóng bất thường của bạc, mà là thành quả của quá trình tích lũy kéo dài từ đầu mùa hè", ông nhấn mạnh.

Giá bạc tiếp tục ‘bốc đầu’


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nhà máy tôn thép đến ‘ông lớn’ sở hữu hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất lớn nhất Việt Nam: Cách tạo nên sự khác biệt của Tập đoàn Hoa Sen

Từ nhà máy tôn thép đến ‘ông lớn’ sở hữu hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất lớn nhất Việt Nam: Cách tạo nên sự khác biệt của Tập đoàn Hoa Sen Nổi bật

Trung Quốc, EU liên tục săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về hơn 200 triệu USD từ đầu năm

Trung Quốc, EU liên tục săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về hơn 200 triệu USD từ đầu năm Nổi bật

Rau xanh rẻ bất ngờ, siêu thị hàng hóa dồi dào chống bão Bualoi

Rau xanh rẻ bất ngờ, siêu thị hàng hóa dồi dào chống bão Bualoi

10:01 , 29/09/2025
Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

09:51 , 29/09/2025
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'

09:24 , 29/09/2025
Thế hệ iPhone 18 đỉnh cỡ nào?

Thế hệ iPhone 18 đỉnh cỡ nào?

09:16 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên