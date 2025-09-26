Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay ổn định sau phiên tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.717.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.765.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng 60,8%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 44.836.000 đồng/thỏi (mua vào) và 46.086.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:00 ngày 26/9.

Trong khi đó, giá bạc thế giới quay đầu giảm sau khi tăng vọt trong phiên trước, đạt 44,77 USD/ounce.

Bạc được giao dịch trên 44 USD một ounce vào phiên 25/9, gần mức cao nhất trong 14 năm, do lượng tiêu thụ công nghiệp vững chắc hơn và nguồn cung vật chất thắt chặt đã lấn át dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh hơn của Hoa Kỳ đã nâng cao lợi suất và đồng đô la.

Về phía cầu, lượng tiêu thụ từ các tấm pin quang điện và thiết bị điện tử, nơi bạc khó thay thế, đã tăng lên, hỗ trợ mức tiêu thụ trong ngắn hạn. Về phía cung, hầu hết bạc được sản xuất như một sản phẩm phụ của quá trình khai thác kim loại cơ bản và không thể nhanh chóng tăng giá.

Sự gián đoạn gần đây của nhà máy luyện kim và chế biến tại các trung tâm tinh chế quan trọng đã làm giảm lượng bạc tinh chế, giảm khả năng giao hàng nhanh chóng và đẩy phí bảo hiểm cho kim loại trong ngắn hạn lên cao.

Tuy nhiên, những bất ngờ tích cực trong dữ liệu của Hoa Kỳ trong tuần này, bao gồm việc điều chỉnh GDP quý 2 xuống 3,8% và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, đã thu hẹp kỳ vọng về việc Fed nới lỏng và kiềm chế mức tăng thêm.