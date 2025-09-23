Giá bạc tiếp tục bật tăng mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.684.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.729.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng 58,6%, vượt qua mức tăng của giá vàng là 50,2%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 43.844.000 đồng/thỏi (mua vào) và 44.994.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:17 ngày 23/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 43,67 USD/ounce.

Giá bạc duy trì mức cao nhất trong vòng 14 năm qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu có thể duy trì chu kỳ nới lỏng trong những tháng tới.

Chuyên gia phân tích James Hyerczyk cho biết, dòng vốn chảy vào nhóm kim loại quý vẫn ổn định nhờ ba yếu tố then chốt, việc định giá lại lãi suất, nhu cầu vật chất bền vững và hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì tích cực. Ông nhận định, giá bạc hiện đang tiến gần ngưỡng kháng cự quan trọng 44,22 USD/ounce, khi thị trường chờ đợi thêm dữ liệu vĩ mô để xác định hướng đi mới.

Tâm điểm sắp tới là báo cáo cuối cùng về khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 9 do Đại học Michigan (UofM) công bố. Kết quả sơ bộ cho thấy niềm tin của người tiêu dùng giảm 4,8%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên mức 3,9%. “Đây là chỉ báo Fed theo dõi rất sát. Nếu kết quả chính thức yếu hơn dự báo, kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất sẽ được củng cố. Ngược lại, số liệu tích cực hơn có thể khiến tiến trình nới lỏng chậm lại” - chuyên gia phân tích Hyerczyk phân tích.