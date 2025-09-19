Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 19/9, giá bạc vẫn neo ở mức cao

19-09-2025 - 10:00 AM | Thị trường

Giá bạc hiện được giao dịch ở mức hơn 1,6 triệu đồng/lượng.

Tham khảo tại Ancarat Silver, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng được giao dịch ở mức 1,596 triệu đồng (mua vào) và 1,634 triệu đồng (bán ra) trong khi bạc miếng loại 1 kg được giao dịch ở mức 42,56 triệu đồng (mua vào) và 43,57 triệu đồng (bán ra).

Nếu tính trong một năm qua, giá bạc trong nước đã tăng đến 58%, và tăng khoảng 10% trong 1 tháng gần nhất.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc neo ở mức 41,9 USD/ounce, thấp hơn so với mức đỉnh 42,6 USD cách đây vài ngày. Các nhà phân tích tỏ ra lạc quan với với giá bạc trong các nhận định cho tương lai. Một số cho rằng bạc có thể đạt 45-50 USD/ounce trong năm sau, thậm chí ngay từ cuối năm nay.

Ngày 19/9, giá bạc vẫn neo ở mức cao- Ảnh 1.

Với cương vị là một tài sản "trú ẩn" – giống với vàng, bạc đang nhận nhiều sự quan tâm như một lựa chọn thay thế trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, các chính sách áp thuế của Mỹ gây ra nhiều bất ổn cho thị trường. Các quỹ ETF cũng đang liên tục có động thái mua vào trong vài tuần gần đây.

Trong khi với vai trò là một kim loại công nghiệp, bạc vẫn liên tục thâm hụt trong vài năm qua do nhu cầu ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo hay đồ điện tử.

Động thái cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất gần đây là một tín hiệu cho thấy thị trường lao động nước này suy yếu, kết hợp lạm phát dai dẳng đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách hành động. "Đây không phải một bước ngoặt mà là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với nhà đầu tư, đây không phải một màn pháo hoa", Gina Bolvin – Chủ tịch Bolvin Wealth Management Group cho biết. Lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ, từ đó gây áp lực lên vàng, bạc.

Tuy nhiên trong dài hạn, vàng, bạc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng do bất ổn kinh tế và địa chính trị vẫn còn ở mức cao.

Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

