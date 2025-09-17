Sau vàng, bạc – giá một kim loại quan trọng nhất nhì thế giới cũng đang tăng vọt

Giá nhôm toàn cầu đang tăng cao do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tăng và thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump - các nhà phân tích dự đoán tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới.

Giá nhôm tại Mỹ đã tăng vọt trong năm nay do ông Trump áp thuế nhập khẩu 50% đối với kim loại này, vốn được sử dụng trong các ngành công nghiệp như ô tô và bao bì. Giá trên Sàn giao dịch Kim loại London, chuẩn mực toàn cầu, cũng đã tăng khoảng 17% kể từ mức thấp nhất vào tháng 4.

Các nhà phân tích cảnh báo tình trạng thiếu nguồn cung, do việc hạn chế sản xuất ở Trung Quốc và năng lực luyện kim hạn chế ở những nơi khác trên thế giới, kết hợp với nhu cầu toàn cầu tăng cao, có thể đồng nghĩa với việc giá sẽ tiếp tục tăng. Lượng nhôm tồn kho tại mạng lưới kho bãi LME ở châu Âu và Bắc Mỹ đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, trong khi lượng nhôm tồn kho tại các cơ sở của Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải đã giảm khoảng một nửa kể từ đầu tháng 4.

Tồn kho nhôm tại châu Âu và Bắc Mỹ đang ở mức thấp.

"Do nhu cầu tiếp tục tăng từ các biện pháp kích thích của Trung Quốc kết hợp với sản lượng hạn chế, chúng tôi dự đoán giá nhôm sẽ tăng vào cuối năm nay", Thomas Strobel, chiến lược gia đầu tư tại UniCredit, cho biết. "Lượng nhập khẩu của Mỹ tăng và lượng hàng tồn kho thấp trên toàn thế giới có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn", ông nói thêm.

Các nhà phân tích của Bank of America dự đoán lượng nhôm dư thừa trong năm nay sẽ chuyển sang thâm hụt vào năm 2026. Điều này có thể đẩy giá lên 3.000 đô la một tấn vào cuối năm 2026 - từ mức hơn 2.700 đô la hiện tại.

Giá nhôm Trung Tây Mỹ tăng mạnh gần đây.

Tình trạng khan hiếm thị trường đã trở nên trầm trọng hơn do Trung Quốc áp đặt trần sản lượng nhôm hàng năm ở mức 45 triệu tấn - được thiết lập vào năm 2017 để giải quyết tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Rachel Zhang, giám đốc nghiên cứu vật liệu Trung Quốc tại Morgan Stanley, cho biết khi chạm đến trần sản lượng tự đặt ra, quốc gia này sẽ trở thành nước nhập khẩu ròng kim loại này. Bà nói: "Đây là một ngành công nghiệp vốn dĩ đã dư cung, nhưng chúng ta đang bước vào tình trạng thâm hụt".

Giá nhôm trên sàn LME cũng đang tăng nhanh.

Giá năng lượng tăng vọt ở châu Âu sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022 đã khiến một số nhà máy luyện nhôm phải đóng cửa, trong khi sản xuất tại các quốc gia như Indonesia và Ấn Độ chậm được đưa vào hoạt động.

"Việc Trung Quốc hạn chế sản lượng đã làm thay đổi đáng kể thị trường", David Wilson, giám đốc chiến lược hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết. "Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, thị trường phải tự hỏi 'nguồn cung tiếp theo sẽ đến từ đâu?'"

Nguồn: FT﻿