Không chỉ vàng 'nóng bỏng tay', kim loại này cũng được dự báo nổi sóng

01-09-2025 - 08:20 AM | Thị trường

Đà tăng giá của bạc đang được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu, kỳ vọng FED hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Tính đến cuối ngày 31/8 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được niêm yết ở ngưỡng 39,61 USD, tiến rất sát mốc 40 USD/ounce. Bạc giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 39,72 USD/ounce, tăng hơn 2% trong tuần.

Đây là mức đóng cửa hàng tuần cao nhất của bạc kể từ tháng 8/2011.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Nate Miller - Phó Chủ tịch Phát triển Sản phẩm tại Amplify ETFs cho biết, nhu cầu đầu tư tăng mạnh đã thúc đẩy sự phát triển của bạc.

Không chỉ vàng 'nóng bỏng tay', kim loại này cũng được dự báo nổi sóng- Ảnh 1.

Giá bạc liên tiếp tăng cao, tiến gần ngưỡng 40 USD/ounce. (Ảnh minh họa)

Giá bạc đã tăng hơn 30% từ đầu năm đến nay, thậm chí còn vượt trội hơn vàng trong những tháng gần đây. Nate Miller cho rằng, bạc đã tăng mạnh trong năm nay và tin rằng, kim loại này vẫn còn dư địa để bứt phá.

Theo Miller, bạc đang hưởng lợi vừa là kim loại công nghiệp vừa là kim loại tiền tệ. Quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu điện mặt trời, trong đó bạc vẫn là thành phần thiết yếu của tấm pin quang điện. Theo ước tính của Silver Institute, trong năm nay, ngành năng lượng mặt trời sẽ tiêu thụ kỷ lục 140 triệu ounce bạc.

Cũng theo Miller, việc điện khí hóa nền kinh tế Mỹ cùng nhu cầu gia tăng của các trung tâm dữ liệu mới sẽ tiếp tục tạo nhu cầu dài hạn cho bạc. Bên cạnh đó, sự bất ổn kinh tế gia tăng và chiến tranh thương mại toàn cầu đang đẩy lạm phát cao hơn, khiến nhu cầu đầu tư vào bạc để bảo toàn sức mua cũng tăng lên.

Các nhà phân tích lưu ý rằng sức hấp dẫn của bạc nằm ở giá trị tương đối của nó so với vàng. Mặc dù tỷ lệ vàng/bạc đã giảm mạnh từ mức cao nhất là 104 hồi tháng 4 nhưng vẫn ở mức cao hơn 86. Theo lịch sử, tỷ lệ này trung bình dao động từ 50 đến 60.

Tuy nhiên, điểm bất lợi của bạc là quy mô thị trường nhỏ hơn một nửa so với vàng, khiến biến động giá mạnh hơn và thường không được các quỹ lớn lựa chọn như vàng - tài sản trú ẩn truyền thống.

Trước nay, nhu cầu của bạc chủ yếu đến từ các nhà đầu tư bán lẻ, những người không muốn chi 3.500 USD cho một ounce vàng.

Theo nhà phân tích vĩ mô và thị trường Vishal Chaturvedi, về kỹ thuật, giá bạc vượt ngưỡng 39,50 USD/ounce đã mở đường lên mốc tâm lý 40 USD/ounce. Nếu giữ vững, bạc có thể hướng tới 41,48 USD/ounce và xa hơn là 43,40 USD/ounce - các mốc cao kỷ lục của năm 2011.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

Sự kiện: Bạc - kênh đầu tư mới

