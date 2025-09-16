Giá bạc tăng trước kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.640.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.683.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 18.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 42.666.000 đồng/thỏi (mua vào) và 43.766.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:37 ngày 16/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp đà tăng, đạt mức 42,69 USD/ounce.

Bạc giao dịch trên 42 USD/ounce, duy trì mức cao nhất trong 14 năm khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Thị trường đang định giá khoảng 96% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào thứ Tư (17/9) và khoảng 4% khả năng sẽ có động thái lớn hơn nửa điểm, sau dữ liệu của Hoa Kỳ báo hiệu thị trường lao động đang nguội đi và lạm phát ở mức thấp.

Các ngân hàng trung ương ở Canada và Trung Quốc cũng dự kiến sẽ nới lỏng chính sách trong tuần này, trong khi các đối tác ở Nhật Bản và Vương quốc Anh có thể sẽ giữ nguyên. Về mặt địa chính trị, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán tại Madrid vào Chủ nhật về các vấn đề an ninh quốc gia, thương mại và kinh tế.

Chuyên gia Peter Krauth (SilverStockInvestor) cho biết, ngoài việc hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất và nỗi lo lạm phát, các yếu tố đang đẩy giá kim loại quý tăng, bạc còn có những động lực riêng mà vàng không có. Ông nhấn mạnh: “Một phần lý do giống vàng, nhưng phần còn lại hoàn toàn khác: đó là sự khan hiếm. Vàng cũng hiếm, nhưng bạc chịu áp lực thiếu cung rõ rệt hơn”.

“Thị trường bạc khan hiếm, nguồn hàng thứ cấp đã giảm mạnh suốt 4 - 4,5 năm vừa qua”, ông Krauth nói. Ông nhắc lại rằng giá bạc từ mức 22 USD/ounce hồi tháng 2 năm ngoái nay đã gần gấp đôi, minh chứng rõ ràng cho xu hướng này.