Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc tăng trước kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất

16-09-2025 - 09:46 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới ghi nhận đà tăng.

Giá bạc tăng trước kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.640.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.683.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 18.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 42.666.000 đồng/thỏi (mua vào) và 43.766.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:37 ngày 16/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp đà tăng, đạt mức 42,69 USD/ounce.

Giá bạc tăng trước kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất- Ảnh 2.

Bạc giao dịch trên 42 USD/ounce, duy trì mức cao nhất trong 14 năm khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Thị trường đang định giá khoảng 96% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào thứ Tư (17/9) và khoảng 4% khả năng sẽ có động thái lớn hơn nửa điểm, sau dữ liệu của Hoa Kỳ báo hiệu thị trường lao động đang nguội đi và lạm phát ở mức thấp. 

Các ngân hàng trung ương ở Canada và Trung Quốc cũng dự kiến sẽ nới lỏng chính sách trong tuần này, trong khi các đối tác ở Nhật Bản và Vương quốc Anh có thể sẽ giữ nguyên. Về mặt địa chính trị, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán tại Madrid vào Chủ nhật về các vấn đề an ninh quốc gia, thương mại và kinh tế.

Chuyên gia Peter Krauth (SilverStockInvestor) cho biết, ngoài việc hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất và nỗi lo lạm phát, các yếu tố đang đẩy giá kim loại quý tăng, bạc còn có những động lực riêng mà vàng không có. Ông nhấn mạnh: “Một phần lý do giống vàng, nhưng phần còn lại hoàn toàn khác: đó là sự khan hiếm. Vàng cũng hiếm, nhưng bạc chịu áp lực thiếu cung rõ rệt hơn”.

“Thị trường bạc khan hiếm, nguồn hàng thứ cấp đã giảm mạnh suốt 4 - 4,5 năm vừa qua”, ông Krauth nói. Ông nhắc lại rằng giá bạc từ mức 22 USD/ounce hồi tháng 2 năm ngoái nay đã gần gấp đôi, minh chứng rõ ràng cho xu hướng này.

Giá bạc duy trì ở mức cao, hướng tới đỉnh mới

 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc 90%, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam với giá siêu rẻ, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm

Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc 90%, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam với giá siêu rẻ, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân Nổi bật

Đặc sản ‘tiến vua’ được mùa, được giá, người dân đếm cây thu tiền triệu mỗi ngày

Đặc sản ‘tiến vua’ được mùa, được giá, người dân đếm cây thu tiền triệu mỗi ngày

08:36 , 16/09/2025
Xe tay ga Honda to, khỏe vừa ra mắt, cốp rộng gấp gần 3 lần của Vision: Hơn thua gì xe Yamaha, Zontes?

Xe tay ga Honda to, khỏe vừa ra mắt, cốp rộng gấp gần 3 lần của Vision: Hơn thua gì xe Yamaha, Zontes?

08:27 , 16/09/2025
Honda Vision giảm giá tiền triệu, đại lý đua nhau tung ưu đãi

Honda Vision giảm giá tiền triệu, đại lý đua nhau tung ưu đãi

08:04 , 16/09/2025
Chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, ô tô nhập khẩu từ quốc gia này có gì mà hấp dẫn vậy, giá như thế nào?

Chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, ô tô nhập khẩu từ quốc gia này có gì mà hấp dẫn vậy, giá như thế nào?

07:23 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên