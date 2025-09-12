Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc đồng loạt bật tăng mạnh

12-09-2025 - 09:45 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới ghi nhận tăng sau dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ.

Giá bạc đồng loạt bật tăng mạnh- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 31.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 42.066.000 đồng/thỏi (mua vào) và 43.046.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:00 ngày 12/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng vọt, đạt mức 42,007 USD/ounce.

Giá bạc đồng loạt bật tăng mạnh- Ảnh 2.

Bạc tăng lên hơn 42 USD một ounce vào thứ Năm (11/9), giữ gần mức cao nhất trong 14 năm khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu kinh tế mới của Hoa Kỳ củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng vọt 27.000 lên 263.000, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, trong khi giá tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 8 - gấp đôi tốc độ của tháng 7 và cao hơn một chút so với dự báo - nâng lạm phát hàng năm lên mức cao nhất trong bảy tháng là 2,9%. Bản phát hành này được đưa ra sau báo cáo PPI của thứ Tư (10/9), bất ngờ cho thấy giá sản xuất giảm. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị tiếp tục củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.  

Theo Peter Krauth của SilverStockInvestor, mặc dù bạc chắc chắn được hưởng lợi từ sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất và lo ngại về lạm phát đang đẩy giá vàng lên cao, nhưng bạc cũng có một số động lực giá mà vàng không có.

“Tôi nghĩ rằng phần lớn những yếu tố này cũng giống như vàng, và tôi nghĩ rằng một nửa còn lại của yếu tố thúc đẩy nó là thứ gì đó hoàn toàn khác với vàng,” ông nói với Kitco News trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Và đó là khía cạnh khan hiếm. Bạn có thể lập luận rằng vàng cũng khá khan hiếm, nhưng bạn không phải chịu áp lực cung như bạc.”

Giá bạc ổn định ở mức cao


 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta

Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta Nổi bật

Với 7 nâng cấp này, đây mới là chiếc iPhone đáng xuống tiền nhất lúc này

Với 7 nâng cấp này, đây mới là chiếc iPhone đáng xuống tiền nhất lúc này Nổi bật

Nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc do... tháng cô hồn

Nhiều mẫu xe chỉ bán được vài ba chiếc do... tháng cô hồn

09:40 , 12/09/2025
Giá cà phê hôm nay 12-9: Tăng tiếp, nhiều ông lớn chuỗi cà phê xáo trộn

Giá cà phê hôm nay 12-9: Tăng tiếp, nhiều ông lớn chuỗi cà phê xáo trộn

09:30 , 12/09/2025
Honda City bất ngờ leo top với doanh số 1.153 xe: Vượt CX-5, Everest, dễ thành xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 8

Honda City bất ngờ leo top với doanh số 1.153 xe: Vượt CX-5, Everest, dễ thành xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 8

08:21 , 12/09/2025
Tài xế xe điện: Lợi đơn lợi kép khi chạy dịch vụ bằng Limo Green

Tài xế xe điện: Lợi đơn lợi kép khi chạy dịch vụ bằng Limo Green

08:00 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên