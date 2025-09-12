Giá bạc đồng loạt bật tăng mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 31.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 42.066.000 đồng/thỏi (mua vào) và 43.046.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:00 ngày 12/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng vọt, đạt mức 42,007 USD/ounce.

Bạc tăng lên hơn 42 USD một ounce vào thứ Năm (11/9), giữ gần mức cao nhất trong 14 năm khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu kinh tế mới của Hoa Kỳ củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng vọt 27.000 lên 263.000, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, trong khi giá tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 8 - gấp đôi tốc độ của tháng 7 và cao hơn một chút so với dự báo - nâng lạm phát hàng năm lên mức cao nhất trong bảy tháng là 2,9%. Bản phát hành này được đưa ra sau báo cáo PPI của thứ Tư (10/9), bất ngờ cho thấy giá sản xuất giảm. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị tiếp tục củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Theo Peter Krauth của SilverStockInvestor, mặc dù bạc chắc chắn được hưởng lợi từ sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất và lo ngại về lạm phát đang đẩy giá vàng lên cao, nhưng bạc cũng có một số động lực giá mà vàng không có.

“Tôi nghĩ rằng phần lớn những yếu tố này cũng giống như vàng, và tôi nghĩ rằng một nửa còn lại của yếu tố thúc đẩy nó là thứ gì đó hoàn toàn khác với vàng,” ông nói với Kitco News trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Và đó là khía cạnh khan hiếm. Bạn có thể lập luận rằng vàng cũng khá khan hiếm, nhưng bạn không phải chịu áp lực cung như bạc.”



