Giá bạc bật tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh

09-09-2025 - 09:41 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh trước các dữ liệu tích cực.

Giá bạc bật tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.592.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.632.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 3.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Trong 1 năm qua, người mua bạc đã lãi gần 60%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 41.426.000 đồng/thỏi (mua vào) và 42.406.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:40 ngày 9/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt mức 41,41 USD/ounce.

Giá bạc bật tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh- Ảnh 2.

Giá bạc tương lai tăng trở lại trên 41 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2011, do các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra ít việc làm hơn dự báo trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021, kéo dài chuỗi dữ liệu yếu kém bao gồm bảng lương tư nhân ADP, số việc làm JOLTS và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. 

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ trong tuần này, với thị trường hoàn toàn định giá việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này và một số người đặt cược vào một động thái lớn hơn nửa điểm. 

Về phía công nghiệp, nhu cầu mạnh mẽ từ năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử đã thắt chặt thị trường bạc vật chất vào thời điểm nguồn cung vẫn hạn chế.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

