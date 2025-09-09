Giá bạc lập đỉnh cao nhất hơn một thập kỷ, người dân xếp hàng mua khiến bạc "cháy hàng"

Liên tục lập đỉnh, giá cao nhất 14 năm qua

Vừa qua, giá bạc thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục khi chạm đỉnh sau 14 năm ở mức hơn 41 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng trưởng hơn 43% vượt qua mức tăng 32% của vàng và cũng đánh dấu mức tăng hơn 100% sau 3 năm.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng bạc trong nước, tình trạng giao dịch bạc luôn diễn ra nhộn nhịp, thậm chí rơi vào tình trạng không đủ hàng để cung cấp cho khách.

Vào lúc 12h ngày 7/9, cửa hàng của Công ty Kim Loại Quý Ancarat có hơn 20 khách đợi đến lượt mình mua bạc. Đa phần tất cả đều là những nhà đầu tư lâu năm và theo dõi tình trạng diễn biến giá bạc liên tục.

Bà Trương Thị Hoa (ngụ quận 5, TPHCM) cho biết, bà đã mua bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) Công ty Kim Loại Quý Ancarat vào phiên 7.8 và bán ra vào phiên sáng nay (7.9), và thu lãi 2,681 triệu đồng/kg.

Anh Nguyễn Thanh Hiếu (ngụ quận 7, TPHCM) chia sẻ bản thân đã chốt lời trong lúc hàng còn chưa về tay. Theo đó, anh đã đặt mua 1.000 miếng bạc 5 lượng của hãng Ancarat Silver, tuy nhiên hãng sản xuất chưa kịp giao.

“Tôi không quá bất ngờ khi giá bạc tăng liên tục, đặc biệt trong thời gian sắp tới tình hình này sẽ tiếp tục tăng thêm”, anh Hiếu nói.

Từ tiết kiệm sang đầu tư: Bạc lên ngôi sau Covid-19

Sau đại dịch Covid-19, xu hướng tiết kiệm và phân bổ tài sản trong giới trẻ Việt ngày càng rõ rệt. Với mức thu nhập trung bình, nhiều người không còn đủ khả năng đầu tư vào vàng miếng khi giá vàng lên quá cao, thay vào đó, bạc đang nổi lên như một giải pháp tiết kiệm hiện đại: linh hoạt hơn, dễ mua bán hơn và chi phí thấp hơn.

“Trước kia, người mua bạc 1 lượng thường là cá nhân tiết kiệm theo tháng. Nay ngay cả nhà đầu tư lớn cũng chuyển sang mua lô 1 lượng do không còn hàng khối lượng lớn,” ông Trung Anh - Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại Quý Ancarat, cho biết.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 40 – 41 USD/ounce, cao nhất kể từ 2012. Các chuyên gia nhận định đà tăng này vẫn có thể tiếp diễn do nhu cầu công nghiệp mạnh và nguồn cung bị siết chặt.

Trong nước, bạc đang trở thành một phần trong danh mục phân bổ tài sản của nhiều người – từ tiết kiệm cá nhân đến đầu tư quy mô lớn. So với vàng, bạc có tính thanh khoản cao, giá thấp hơn, dễ chia nhỏ, phù hợp với đa dạng đối tượng nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khác với các đợt sốt vàng, lần này mặt hàng khan hiếm chủ yếu là bạc miếng khối lượng lớn như 1kg, 500gr, trong khi các loại bạc lẻ như 1 lượng, 5 lượng vẫn còn nguồn hàng, nhưng đang bị mua vét nhanh vì nhu cầu thay thế.

“Do không còn bạc khối lượng lớn để giao ngay, nhiều nhà đầu tư buộc phải chuyển sang gom bạc loại khối lượng nhỏ, dẫn tới tình trạng bạc 1 lượng – vốn thường dành cho người tiết kiệm cá nhân – cũng được mua sạch,” ông Nguyễn Trung Anh,

Một số nhà đầu tư có nhu cầu mua bạc từ 100 – 200kg/lần, nhưng khi xưởng sản xuất không đủ công suất cung ứng, họ buộc phải “vét” bạc khối lượng nhỏ. Thống kê cho thấy, có những giao dịch lên tới 4.000 lượng bạc, chủ yếu là bạc 1 lượng – một hiện tượng bất thường so với thị trường trước đây.