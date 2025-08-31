Giới trẻ săn tìm bạc kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nhiều sản phẩm nhanh chóng hết sạch

Bạc miếng Trống Đồng Đông Sơn tạo “cơn sốt” với giới trẻ

Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của quốc gia. Trong vài năm gần đây, đặc biệt với thế hệ Gen Z và Millennials, ngày lễ này không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ dài mà còn là dịp để thể hiện tình yêu nước theo cách riêng, thông qua những kỷ vật và vật phẩm gợi nhắc về lịch sử.

Trên mạng xã hội, nhiều người dễ dàng bắt gặp hình ảnh giới trẻ sưu tầm, chia sẻ những món đồ mang ý nghĩa dân tộc: từ tem cũ, sách lịch sử tái bản cho đến trang phục cách tân lấy cảm hứng từ hoa văn truyền thống. Trong dòng chảy ấy, các ấn phẩm chạm khắc sự kiện lịch sử trên kim loại quý như vàng, bạc đang nổi lên như một lựa chọn vừa mang tính bền vững, vừa là “di sản” cá nhân.

Nổi bật nhất gần đây là bộ sưu tập bạc miếng khắc hình Trống Đồng Đông Sơn mang tên “Ngày Độc Lập” do Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Phiên bản bạc 5 lượng của Ancarat được chế tác từ bạc 999 nguyên khối với đường nét khắc Trống Đồng tinh xảo, vừa mang giá trị tích trữ vừa gợi niềm tự hào dân tộc. Nhiều khách hàng cho biết cảm giác khi cầm miếng bạc sáng bóng, nặng tay là một trải nghiệm đặc biệt.

Mỗi ấn phẩm được bán với giá 7,665 triệu đồng, đi kèm hộp và giấy đảm bảo, càng khiến sản phẩm trở thành kỷ vật được săn đón trong dịp 80 năm Quốc khánh.

Anh Nguyễn Đức Hiền, một người sưu tầm trẻ, cho biết: “Đây không chỉ là kỷ vật mà còn mang giá trị tinh thần như cách tôi lưu giữ một phần lịch sử trong chính đời sống của mình”.

Chị Thùy Dương, người thường xuyên đầu tư bạc, kể rằng phải chờ hơn một tuần từ lúc đặt hàng mới có thể cầm được sản phẩm. “Đối với tôi, bạc Ancarat không chỉ là hình thức tích trữ mà còn ghi dấu những sự kiện trọng đại. Tôi đã sở hữu nhiều ấn phẩm như bạc kỷ niệm 30/4 hay các danh lam thắng cảnh, nhưng miếng bạc Trống Đồng 2/9 thật sự khiến tôi trầm trồ vì độ tinh xảo”, chị Dương nói.

Anh Trần Hoài Anh cũng dành cả buổi sáng 18/8 để chờ đợi đến lượt mua. “Miếng bạc không chỉ đẹp mà cả phần hộp được in câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang ý nghĩa vô cùng quan trọng”, anh nói.

Toàn bộ 3.000 sản phẩm của 3 đợt mở bán trên trang web đã được đặt mua hết.

Trong đợt mở bán trực tuyến lần 3, Ancarat ghi nhận kỷ lục 1.000 sản phẩm bạc “Ngày Độc lập” được đặt hết chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, hai đợt bán online đầu tiên cũng nhanh chóng tiêu thụ 2.000 sản phẩm. Song song, doanh nghiệp phân phối thêm 2.000 bản qua hệ thống cửa hàng và đại lý, hiện cũng sắp hết. Những con số này cho thấy sức hút đặc biệt của bộ sưu tập bạc kỷ niệm gắn liền với ngày Quốc khánh 2/9.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, chia sẻ doanh nghiệp khá bất ngờ trước mức độ quan tâm của khách hàng: “Chúng tôi thực sự xúc động khi sản phẩm được đón nhận nhiều đến vậy. Đây không chỉ là niềm vui kinh doanh, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào những ấn phẩm gắn với lịch sử và văn hóa dân tộc”.

Theo ông Trung Anh, việc lựa chọn Trống Đồng Đông Sơn làm biểu tượng chủ đạo cho bộ sưu tập lần này không chỉ xuất phát từ yếu tố mỹ thuật mà còn nhằm gửi gắm thông điệp văn hóa. Ông lý giải, thay vì in hình lãnh tụ, Ancarat chọn Trống Đồng như một cách tri ân thế hệ cha ông và nhắc nhở về tinh thần giữ nước.

Bộ sưu tập, theo đại diện Ancarat, vì thế không đơn thuần là sản phẩm kim loại quý, mà còn là lời nhắc nhở về niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa – lịch sử của người Việt.