Giá bạc duy trì ở mức cao, hướng tới đỉnh mới

15-09-2025 - 10:52 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới ổn định sau phiên giảm nhẹ trước đó.

Giá bạc duy trì ở mức cao, hướng tới đỉnh mới- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang sau những rung lắc, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.814.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.664.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, người mua đã lãi 53,4%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 43.039.892 đồng/thỏi (mua vào) và 44.373.222 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:24 ngày 15/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng, đạt 42,23 USD/ounce.

Giá bạc duy trì ở mức cao, hướng tới đỉnh mới- Ảnh 2.

 Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, kim loại quý này đã tăng gần 46% kể từ đầu năm nhờ dòng vốn đầu tư liên tục chảy vào và nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Ông lưu ý, kho bạc của Hiệp hội Thị trường vàng bạc London (LBMA) có thể cạn kiệt trong vài tháng tới nếu nhu cầu tiếp tục tăng tốc, làm gia tăng lo ngại về thiếu hụt nguồn cung bạc vật chất.

Bên cạnh đó, nhu cầu công nghiệp cho các ngành năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng vẫn giữ vai trò hỗ trợ bền vững cho thị trường, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục chính sách ôn hòa càng củng cố tâm lý tích cực của giới đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, James Hyerczyk cho rằng, các mức hỗ trợ giá bạc được xác định ở ngưỡng 40.73 và 40.40 USD/ounce. Việc duy trì đà tăng trên mức 42.46 USD/ounce sẽ tạo đà cho giá bạc hướng đến ngưỡng kháng cự quan trọng 44.22 USD/ounce.

Giá bạc đồng loạt bật tăng mạnh

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

