Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc giảm sâu ngày 18/9

18-09-2025 - 10:11 AM | Thị trường

Giá bạc giảm sâu ngày 18/9

So với sáng ngày 17/9, giá bạc trong nước đã giảm khoảng 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Thời điểm sáng 18/9, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý ở mức 1,595 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,644 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch sáng 17/9, giá bạc đã giảm lần lượt 43.000 đồng và 45.000 đồng/lượng.

Loại bạc thỏi 1 kg sau khi cán mốc cao nhất hơn 45 triệu đồng/kg cũng đã giảm còn 43,84 triệu đồng/kg trong phiên giao dịch sáng nay.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay giao dịch ở mức 41,7 USD/ounce, giảm gần 1 USD/ounce so với mức đỉnh khoảng 42,6 USD/ounce.

Giá bạc giảm sâu ngày 18/9- Ảnh 1.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất 25 điẻm cơ bản, hạ lãi suất chuẩn xuống 4-4,25% trong động thái đầu tiên của năm và báo hiệm 2 lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Các ngân hàng trung ương tại Trung Quốc, Canada dự kiến nới lỏng chính sách trong tuần này trong khi các ngân hàng ở Nhật Bản và Vương quốc Anh có thể sẽ giữ nguyên.

Những thông tin này củng cố cho nhận định giá bạc có thể có nhiều biến động trong ngắn hạn. Bạc có đặc thù vừa là tài sản trú ẩn và là nguyên liệu công nghiệp. Về cơ bản, bạc có xu hướng đi theo giá vàng khi kinh tế bất ổn, nhà đầu tư có nhu cầu "trú ẩn an toàn". Tuy nhiên, bạc cũng là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin mặt trời, thiết bị công nghệ cao. Do đó, diễn biến giá bạc chịu tác động song song của 2 yếu tố.


Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Bạc - kênh đầu tư mới

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính hãng: Màu cam nổi bật, màu bạc tinh tế, chọn màu nào bây giờ?

Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chính hãng: Màu cam nổi bật, màu bạc tinh tế, chọn màu nào bây giờ? Nổi bật

Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam liên tục đổ bộ Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, sản lượng nước ta đạt hơn 20 triệu tấn

Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam liên tục đổ bộ Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, sản lượng nước ta đạt hơn 20 triệu tấn Nổi bật

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?

08:05 , 18/09/2025
Trung Quốc ồ ạt mua tôm Việt, lần đầu soán vị trí nhập khẩu số 1 từ Mỹ

Trung Quốc ồ ạt mua tôm Việt, lần đầu soán vị trí nhập khẩu số 1 từ Mỹ

07:02 , 18/09/2025
Lịch sử Vietlott có hàng trăm người trúng thưởng "khủng" nhưng vỏn vẹn vài người làm việc này

Lịch sử Vietlott có hàng trăm người trúng thưởng "khủng" nhưng vỏn vẹn vài người làm việc này

06:52 , 18/09/2025
Mở hộp iPhone 17 chính hãng màu xanh cực đẹp: Chiếc iPhone có nhiều nâng cấp đáng giá nhất!

Mở hộp iPhone 17 chính hãng màu xanh cực đẹp: Chiếc iPhone có nhiều nâng cấp đáng giá nhất!

21:07 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên