Giá bạc giảm sâu ngày 18/9

Thời điểm sáng 18/9, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý ở mức 1,595 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,644 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch sáng 17/9, giá bạc đã giảm lần lượt 43.000 đồng và 45.000 đồng/lượng.

Loại bạc thỏi 1 kg sau khi cán mốc cao nhất hơn 45 triệu đồng/kg cũng đã giảm còn 43,84 triệu đồng/kg trong phiên giao dịch sáng nay.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay giao dịch ở mức 41,7 USD/ounce, giảm gần 1 USD/ounce so với mức đỉnh khoảng 42,6 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất 25 điẻm cơ bản, hạ lãi suất chuẩn xuống 4-4,25% trong động thái đầu tiên của năm và báo hiệm 2 lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Các ngân hàng trung ương tại Trung Quốc, Canada dự kiến nới lỏng chính sách trong tuần này trong khi các ngân hàng ở Nhật Bản và Vương quốc Anh có thể sẽ giữ nguyên.

Những thông tin này củng cố cho nhận định giá bạc có thể có nhiều biến động trong ngắn hạn. Bạc có đặc thù vừa là tài sản trú ẩn và là nguyên liệu công nghiệp. Về cơ bản, bạc có xu hướng đi theo giá vàng khi kinh tế bất ổn, nhà đầu tư có nhu cầu "trú ẩn an toàn". Tuy nhiên, bạc cũng là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin mặt trời, thiết bị công nghệ cao. Do đó, diễn biến giá bạc chịu tác động song song của 2 yếu tố.



