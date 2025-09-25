Giá bạc biến động nhẹ sau khi đạt đỉnh

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay bật tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.680.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tuần qua, người mua đã lãi 5,8% và lãi 55,5% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 44.799.888 đồng/thỏi (mua vào) và 46.186.551 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:36 ngày 25/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hồi phục, đạt 43,82 USD/ounce.

Giá bạc đã giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 14 năm qua là trên 44 USD một ounce khi các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang sau những phát biểu thận trọng của Chủ tịch Jerome Powell. Powell cảnh báo rằng thời điểm cắt giảm lãi suất vẫn chưa chắc chắn, nhấn mạnh thách thức của Fed trong việc cân bằng giữa kiểm soát lạm phát với các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động. Ông cũng nhấn mạnh rằng lạm phát do thuế quan thúc đẩy cho đến nay vẫn ở mức thấp hơn so với dự báo, tạo điều kiện cho một lập trường ít hạn chế hơn.

Trong khi nhiều nhà đầu tư đang tập trung vào mức cao nhất mọi thời đại là 50 USD một ounce, một nhà phân tích cho biết đợt tăng giá này vẫn chỉ ở giai đoạn đầu và kim loại xám này vẫn còn có thể tăng giá thêm hơn 6 USD.

Kargutkar cho biết ông không thấy động lực thị trường này thay đổi trong thời gian tới, vì nguồn cung từ các mỏ hiện không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Ông nói thêm rằng bạc đã trở nên cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Một phân khúc cụ thể của nền kinh tế toàn cầu là quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra và nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng mặt trời, trong đó bạc là kim loại quan trọng trong pin quang điện.

“Năng lượng mặt trời đã trở thành một giải pháp thay thế quan trọng và tiết kiệm chi phí hơn so với nhiên liệu nặng. Rất khó để ai đó khẳng định rằng họ có thể sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn phụ tải cơ bản, nhưng chắc chắn đây là một sự bổ sung khá tốt cho cơ cấu năng lượng tổng thể”, ông nói.

Kargutkar cho biết thêm rằng phần lớn nhu cầu về năng lượng xanh đến từ các thị trường mới nổi, trong đó Ấn Độ đang trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường này. Tuy nhiên, Kargutkar cho biết ứng dụng lớn nhất của bạc vẫn là tiêu thụ công nghiệp điện tử.



