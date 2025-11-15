Nhà đầu tư Benhill hưởng lợi dòng tiền nhờ dự án vượt tiến độ, sắp bàn giao

Việc dự án vượt tiến độ không chỉ khẳng định uy tín chủ đầu tư mà còn giúp khách hàng mua nhà thời điểm này được hưởng lợi dòng tiền nhờ 4 lợi thế rõ rệt.

Thứ nhất, bàn giao ngay giúp nhà đầu tư hưởng trọn lợi nhuận cho thuê sớm hơn thị trường 2 – 3 năm. Nằm giữa trung tâm thủ phủ công nghiệp và logistics phía Đông Bắc TPHCM, dự án Benhill đang bước vào giai đoạn cán đích, sẵn sàng bàn giao những căn hộ đầu tiên dự kiến vào tháng 12/2025. Trong khi phần lớn các dự án khác ở khu vực vẫn chỉ đang khởi công thì nhà đầu tư Benhill có thể đón đầu nhu cầu thuê ở thực từ chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao từ các khu công nghiệp xung quanh dự án như VSIP, Việt Hương, Đồng An, Đại Đăng và bắt đầu tạo dòng tiền ổn định ngay từ đầu năm 2026.

Với thị trường cho thuê sôi động, mức giá thuê trung bình cho căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ đạt 8 – 12 triệu đồng/tháng, tương đương doanh thu 250 – 400 triệu đồng trong 2 – 3 năm, mang lại lợi nhuận thêm 10 – 15% giá trị căn hộ chỉ từ việc cho thuê.

Những cư dân đầu tiên đã nhận thông báo bàn giao nhà từ Chủ đầu tư

Thứ hai, lợi thế bàn giao sớm giúp Benhill "thoát khỏi" trượt giá và lạm phát. Trong khi nhiều dự án mới mở bán dự kiến bàn giao sau 2 – 3 năm thì nhà đầu tư Benhill đã nắm trong tay tài sản thật và tận dụng giá trị đầu tư ngay lập tức. Ở giai đoạn thị trường chịu tác động của lạm phát trung bình 3 – 5%/năm, cùng chi phí nguyên vật liệu tăng, việc sở hữu căn hộ đã hoàn thiện giúp khách hàng giữ nguyên giá trị vốn và tận dụng gấp đôi lợi nhuận từ cả tăng giá và cho thuê.

Thứ ba, dư địa tăng giá mạnh nhờ lực đẩy của hạ tầng. Dự án Benhill nằm ở vị trí tâm điểm của làn sóng hạ tầng khu vực đông bắc TP HCM với hàng loạt công trình đang được đẩy mạnh tiến độ: Mở rộng quốc lộ 13 lên 8 - 10 làn xe, vành đai 3 TP HCM đang hoàn thiện từng đoạn kết nối xuyên vùng, cao tốc TP HCM - Chơn Thành - Thủ Dầu Một đang triển khai thi công. Đặc biệt vị trí của Benhill kết nối rất thuận tiện tới các tuyến metro đô thị tương lai: Metro số 1 kéo dài (Thành phố mới - Suối Tiên) đi theo trục Mỹ Phước - Tân Vạn có nhà ga S9 cách dự án 200m và Metro số 2 (Thủ Dầu Một - Ngã tư Bình Phước TP HCM) chạy dọc Quốc lộ 13 có ga C6, C7 chỉ cách Benhill khoảng 2km. Đây sẽ càng là đòn bẩy giúp bất động sản khu đông bắc nói chung và dự án Benhill nói riêng tăng mạnh giá trị.

Theo đó, giới chuyên gia nhận định bất động sản dọc tuyến Metro từ lâu được xem là cú hích giúp thăng hạng giá trị bất động sản. Đơn cử, tuyến Metro số 1 của TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã làm giá căn hộ dọc tuyến tăng trung bình 35 - 70% chỉ trong vài năm, thậm chí một số dự án ghi nhận mức tăng gấp đôi. Vì thế, nhà đầu tư Benhill hoàn toàn có thể nắm chắc được tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai nhờ "cỗ máy cộng hưởng" hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện.

Thực tế tuyến Quốc lộ 13 mở rộng

Thứ tư, hưởng lợi nhờ mua trước khi quy định tính thuế đất năm 2026 có hiệu lực. Từ ngày 1/1/2026 giá bán các dự án mới tại TP HCM sẽ được tính dựa trên chi phí thuế sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp, cộng với giá nguyên vật liệu và nhân công tăng đều mỗi năm sẽ làm giá bán căn hộ mở bán sau năm 2026 chắc chắn cao hơn mặt bằng hiện tại. Dự án đã hoàn thiện pháp lý và sắp bàn giao như Benhill không chịu tác động từ khung giá đất mới và đang giữ lợi thế giá tốt hơn nhiều so với các dự án cùng khu vực mới mở bán, hoặc mở bán đầu năm 2026.

Không chỉ sở hữu lợi thế tăng trưởng giá trị khi mua ở thời điểm hiện tại, Benhill còn tạo "cửa thắng lớn" cho nhà đầu tư với mức giá chỉ từ 35 triệu/m2 cùng chính sách bán hàng được xem là tối ưu dòng tiền bậc nhất khu vực. Theo đó, khách hàng chỉ cần đóng 5% để ký hợp đồng mua bán, đóng 15% vốn tự có để nhận nhà ngay tương đương từ 300 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ, ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% tới 18 tháng giúp nhà đầu tư không phải chịu áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Đáng chú ý nhất là hai chính sách không rủi ro mang tính độc quyền của Benhill: Cam kết thuê lại trong 2 năm bằng 10% giá trị căn hộ và cam kết mua lại nguyên giá sau 2 năm với bất kỳ lý do nào cũng bảo toàn nguồn vốn và dòng tiền an toàn, ổn định cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường "đỏ mắt" tìm kiếm căn hộ ở ngay, giá tốt tại đông bắc TPHCM thì Benhill mang đến cơ hội hiếm: nhận nhà sớm, khai thác cho thuê ngay, vừa bảo toàn vốn vừa đón đầu tăng giá.

Liên hệ: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020