Nhà đầu tư chạy đua thời gian trước giờ G, The Emerald 68 liên tục hết hàng

Liên tiếp hết hàng, xuất hiện nhiều nhà đầu tư mua sỉ

Ngày 18/5, tòa tháp Mega đã chính thức giới thiệu chỉ sau 1 tháng ra mắt. Ghi nhận tại buổi lễ, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sớm. Do lượng booking cao hơn giỏ hàng, chỉ trong 2 giờ, hơn 90% giỏ hàng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 30/3, khu căn hộ này cũng vừa đón nhận lượng giao dịch ấn tượng với hơn 200 căn. Đây là minh chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của The Emerald 68.

Toàn cảnh sự kiện chính thức giới thiệu tháp Mega với chủ đề Touch The Mega Sky thu hút hơn 600 khách hàng tham dự

Trước đó mỗi tuần sale gallery tại dự án đều đón tiếp hàng trăm khách hàng đến tham quan tìm hiểu. 100% khách giao dịch đều đã mục sở thị trực tiếp, tham quan căn hộ mẫu, được giới thiệu về hệ nội thất bàn giao vượt trội từ tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam - Coteccons. Đặc biệt, tiến độ thi công hiện đã vượt cam kết tới 40 ngày, tạo niềm tin lớn cho khách hàng khi mỗi lần ghé lại là một lần "thay da đổi thịt".

Bên cạnh nhu cầu mua ở thực, lần triển khai này cũng ghi nhận xuất hiện nhiều nhà đầu tư mua sỉ nhằm tận dụng ưu đãi lớn như chỉ cần thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, ân hạn nợ gốc và lãi vay 36 tháng, thanh toán nhanh chiết khấu tới 10%. Đây là cơ hội "lướt sóng" hiếm có, nhất là khi hai cú hích lớn đang đến gần: Quốc lộ 13 đoạn TP.HCM sắp mở rộng và đề án sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM tháng 9 tới.

Cũng tại sự kiện, không ít khách hàng là nhóm bạn bè, chị em thân thiết "rủ nhau" cùng mua căn hộ để được ở gần nhau, tạo nên một cộng đồng cư dân trẻ trung, hiện đại. Thống kê sau buổi lễ, khoảng 75% người mua đến từ TP.HCM và phần lớn là khách hàng trẻ - minh chứng rõ nét cho làn sóng lựa chọn căn hộ kết nối tốt, tiện nghi, hợp gu giới trẻ đang ngày càng mạnh mẽ.

Sốt sắng mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội lớn

Anh Thuận Thắng, nhà đầu tư vừa sở hữu 2 căn hộ tại The Emerald 68, chia sẻ: "Ngoài yếu tố chất lượng vượt trội, 3 mặt view sông mát mẻ, tôi chọn dự án ngay thời điểm này vì hai yếu tố then chốt. Thứ nhất, vị trí thuận lợi - chỉ cách Quận 1 khoảng 11,5 km, gần nhất trong số các dự án đang mở bán tại Bình Dương. Trong bối cảnh Thuận An chuẩn bị sáp nhập TP.HCM, yếu tố này sẽ tạo cú hích lớn khi bất động sản nơi đây sẽ được định giá tương đương với các quận nội thành, thay vì chịu mức giá ‘vùng ven’ như trước."

Khách hàng sốt sắng chốt deal vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội sở hữu dự án được phát triển tử tế, xây dựng đúng tiến độ và cam kết đủ pháp lý

Anh Thắng phân tích thêm: "Cùng bán kính và chất lượng, một dự án tại TP.HCM hiện đang có giá cả trăm triệu đồng/m². Trong khi The Emerald 68 có mức giá thấp hơn tới 50%, đồng nghĩa biên độ tăng giá vẫn còn rất lớn. Mặt khác, càng gần tới ngày sáp nhập, giá và lượng khách dồn về đây tăng chóng mặt từng ngày nên tôi nóng lòng mua sớm sợ bỏ lỡ thời cơ".

Không chỉ kỳ vọng vào yếu tố hành chính, anh Thắng còn đánh giá cao động lực từ hạ tầng: "Điểm nghẽn lớn nhất là kết nối sẽ được giải quyết triệt để nhờ Quốc lộ 13 - trục xương sống kết nối TP.HCM và Bình Dương sắp mở rộng lên 60m với 10 làn xe (gần gấp đôi hiện tại), giúp mạch nối thông suốt như các trục Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ hay Phạm Văn Đồng. Từ dự án về Quận 1 chỉ mất khoảng 18 phút - vừa nhanh, vừa xóa bỏ nỗi lo kẹt xe - trở ngại cố hữu của cư dân đô thị."

Không chỉ thuận tiện vào trung tâm, Thuận An còn mở rộng kết nối về phía Tây TP.HCM nhờ tuyến metro số 2 qua Bình Dương - hiện đã khảo sát thực địa và được ưu tiên đầu tư. Tuyến này dự kiến kết nối với ga Hiệp Bình Phước - điểm cuối của metro 3B, chạy dọc Quốc lộ 13, đi ngang qua The Emerald 68, sau đó nối tiếp đến Thủ Dầu Một. Về hướng ngược lại, Metro 3B sẽ đưa cư dân từ The Emerald 68 qua các ga Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai đến Ngã 6 Cộng Hòa (Tân Bình). Nếu Quốc lộ 13 mở rộng là "mạch chính" đường bộ, thì metro sẽ là tuyến kết nối siêu tốc từ dự án đến cả trung tâm và khu Tây. Nhờ mô hình TOD, cư dân chỉ mất 10 phút vào trung tâm và khoảng 15 phút đến khu Tây TP.HCM - lợi thế đáng giá cho cả an cư và đầu tư.

The Emerald 68 chinh phục nhà đầu tư nhờ sở hữu "song lợi" - mặt tiền Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2 Bình Dương với tiềm năng tăng trưởng bứt phá

Đánh giá về hạ tầng metro tác động đến bất động sản, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở (CBRE Việt Nam) cho hay, giá bán trung bình ở một số dự án quanh tuyến Metro số 1 đã tăng mạnh, cá biệt có một số dự án tăng 150% trong 8 năm (2015 - 2023).

Như vậy, The Emerald 68 đang sở hữu trọn bộ giá trị của một bất động sản dòng tiền ưu việt và bền vững hàng đầu hiện nay: Chất sống vượt trội từ bảo chứng Coteccons và vị thế hiếm có, khai thác cho thuê tốt nhờ đón đầu giới chuyên gia, lướt sóng ngắn hạn từ cú hích sáp nhập, trung hạn từ mở rộng Quốc lộ 13 và dài hạn từ Metro số 2.