Nhà đầu tư chuyển hướng săn lùng căn hộ cao cấp tại Hòa Lạc

Hòa Lạc: Điểm nóng tăng trưởng phía Tây Hà Nội

Hòa Lạc đang tăng tốc hiện thực hóa tham vọng trở thành "Thung lũng Silicon của Việt Nam", quy tụ những "đại bàng công nghệ" như FPT Software, Viettel R&D, Hanwha Aerospace, Nissan Automotive Technology… tạo nên một trung tâm công nghệ - nghiên cứu sôi động bậc nhất phía Tây Hà Nội. Song song đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc hiện đã tiếp nhận khoảng 10.000 sinh viên, dự kiến tăng lên 60.000-80.000 sinh viên vào năm 2030, đóng góp vào mục tiêu 600.000 cư dân sinh sống và làm việc tại Hòa Lạc, hình thành một đại đô thị tri thức đúng nghĩa.

Dù là khu vực có tốc độ phát triển nhanh, thị trường Hòa Lạc đang đối mặt với một khoảng trống rõ rệt về căn hộ cao cấp. Trong giai đoạn 2024 - 2025, khu vực quanh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cho thuê cao nhất phía Tây Hà Nội, đạt khoảng 92–96%, cho thấy nhu cầu ở thực từ kỹ sư, chuyên gia, sinh viên và các gia đình trẻ tăng vọt. Trong khi đó, các lựa chọn hiện tại chủ yếu là căn hộ mini hoặc nhà trọ, nhà dân, chưa đáp ứng được chuẩn sống và tiện nghi mà nhóm cư dân tri thức này kỳ vọng.

Điển hình, sinh viên N.V.M (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN) chia sẻ: "Ra Hòa Lạc, chúng em rất khó tìm căn hộ cao cấp như đang thuê ở nội thành. Lựa chọn ít nên em đành thuê tạm chung cư mini, đôi khi thiếu riêng tư và tiện ích xung quanh cũng hạn chế. Mong trong 1-2 năm tới sẽ có thêm mô hình ở tiêu chuẩn cao để chúng em chuyển ra."

Chính sự thiếu hụt này lại mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho những dự án được đầu tư nghiêm túc theo chuẩn quốc tế. Với vị trí nằm ngay cửa ngõ Hòa Lạc, tại giao điểm Đại lộ Thăng Long - Phù Cát, Legacy Hinoiri nhanh chóng trở thành lựa chọn nổi bật của nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản vừa an toàn vừa có khả năng tạo dòng tiền vững chắc.

Legacy Hinoiri: Giải pháp cho nhu cầu ở thực và cơ hội đầu tư bền vững nhờ phân khúc cao cấp

Với vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Hòa Lạc, kết nối trực tiếp tới Khu Công nghệ cao, FPT TechnoPark, Viettel R&D và Đại học Quốc gia Hà Nội, Legacy Hinoiri là dự án hiếm hoi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực của cư dân tri thức, kỹ sư, chuyên gia công nghệ và các gia đình trẻ. Đặc biệt khi tuyến Metro số 5 hoàn thiện, cư dân Legacy Hinoiri sẽ chỉ mất khoảng 25 phút để kết nối vào nội đô, điều này đồng thời tăng sức hút cho khách thuê và giá trị tài sản của nhà đầu tư.

Điểm khác biệt lớn nhất của Legacy Hinoiri chính là tinh thần sống Nhật Bản được thổi hồn vào từng chi tiết thiết kế và tiện ích, kiến tạo một môi trường sống cao cấp chuẩn mực cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Mỗi căn hộ tại Legacy Hinoiri đều sở hữu từ 02 ban công hoặc logia, kết hợp cùng phong cách Japandi tạo nên không gian thông thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Đây cũng là tòa tháp cao tầng duy nhất trong khu vực sở hữu tầm nhìn panorama hướng núi Ba Vì hiếm có, vừa mang lại sự riêng tư, vừa toát lên vẻ thanh nhã, đáp ứng nhu cầu khắt khe của cộng đồng sinh viên chất lượng cao, kỹ sư, chuyên gia công nghệ và các gia đình trẻ.

Tầm nhìn panorama hướng núi tại Legacy Hinoiri tạo nên giá trị hiếm có, kiến tạo chuẩn sống thanh nhã và riêng tư cho cộng đồng cư dân trí thức tại Hòa Lạc.

Hệ tiện ích tại Legacy Hinoiri được quy hoạch như một "thành phố thu nhỏ" - một tổ hợp nơi cư dân có thể cân bằng giữa nghỉ ngơi, công việc và tái tạo năng lượng: từ Sky Zen Garden - vườn thiền Nhật trên mái, Ikigai Central Park - công viên cân bằng năng lượng, Torii Co-working Space - không gian làm việc chung kết nối cộng đồng công nghệ, đến Legacy Coffee mang tinh thần di sản Nhật, khu thể thao ngoài trời, phòng Gym - Yoga, đường chạy bộ Toro Path và khu trượt patin.

Tất cả tiện ích và không gian tại Legacy Hinoiri được kiến tạo theo phong cách Nhật tinh tế, khẳng định giá trị khác biệt và định vị chuẩn mực cao cấp, đáp ứng trọn vẹn phong cách sống của cộng đồng cư dân tiên phong. Nhờ vị trí chiến lược, tiện ích đồng bộ và được tư vấn quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, Legacy Hinoiri không chỉ giải quyết triệt để khoảng trống thị trường tại Hòa Lạc mà còn là tài sản đầu tư dài hạn, đảm bảo dòng tiền ổn định và biên độ tăng giá khi hạ tầng hoàn thiện.

Legacy Hinoiri là một dự án hiếm hoi tại Hòa Lạc có đồng bộ tiện ích, chất lượng bàn giao quốc tế, thu hút khách thuê cao cấp và đảm bảo dòng tiền ổn định.

Trong bối cảnh giá chung cư nội đô liên tục lập đỉnh giá và Hòa Lạc vươn lên trở thành tâm điểm tăng trưởng mới, Legacy Hinoiri vừa là nơi an cư lý tưởng, đồng thời là tài sản chiến lược gắn với tương lai, xứng đáng có mặt trong danh mục đầu tư của những nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và tăng giá bền vững.