Nhà đầu tư “đua” chốt căn tại sự kiện mở bán dự án Sun Group Cát Bà

Trong không gian rộn ràng âm thanh sóng vỗ cùng những điệu nhảy sôi động, sự kiện "Vũ hội Đảo Xanh" đưa khách mời trải nghiệm "sống chất" tại tòa tháp The Xanh 2 - nơi mỗi ngày ngập tràn năng lượng tươi mới như bản giao hưởng giữa thiên nhiên hòa trong nhịp sống hiện đại.

Kể từ khi ra mắt, dự án Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island liên tục gia tăng sức hút, trở thành tâm điểm đầu tư hiếm có trên quỹ đất đất giá của đảo ngọc Cát Bà. Sự kiện mở bán lần này tiếp tục ghi nhận không khí giao dịch sôi động cùng tốc độ "chốt deal" ấn tượng.

Sống chạm "chất xanh", đậm "chất vui"

Gắn kết hài hòa với không gian, The Xanh 2 được khắc họa như một viên ngọc quý của dự án. Mỗi căn hộ Xanh Sky chắt lọc tối đa năng lượng xanh từ thiên nhiên, thiết kế với chiều cao trần lên tới 3,5m, ban công rộng 1,2m hướng biển và tầng khối đế cao 7m tạo cảm giác vững chãi, đẳng cấp. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn tới trần, không chỉ mở rộng tầm nhìn, mà còn đưa ánh sáng tự nhiên, thanh âm sóng vỗ và sự tươi mát của gió trời vào trong tổ ấm.

Không gian nghệ thuật khắc họa rõ nét chất sống đang dần hình thành tại dự án. (Ảnh: Ánh Dương)

Tại sự kiện, đại diện Sun Property cho biết: "Được ôm trọn bởi rừng và biển, tòa tháp The Xanh 2 mở ra một chuẩn sống đắt giá cho cộng đồng cư dân tinh hoa, những người tìm kiếm một nơi không chỉ để ở, mà để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đây chính là yếu tố cốt lõi nâng tầm giá trị sản phẩm".

Hơn thế, chủ đầu tư dành đến 60% diện tích tổng thể dự án cho không gian xanh, tiện ích. Từ những cung đường nội khu rợp bóng cây đến mỗi góc nhỏ nơi ban công căn hộ, mọi chi tiết kiến trúc đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo nên một "đảo xanh" đích thực giữa lòng đảo Ngọc. Đây chính là đặc quyền sống chạm "chất xanh" dành cho mỗi cư dân Xanh Island tương lai.

Khách hàng tìm hiểu, nắm bắt cơ hội đầu tư tại sự kiện "Vũ hội Đảo Xanh" (Ảnh: Ánh Dương)

Tòa tháp The Xanh 2 cũng là tâm điểm hội tụ "chất vui" với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp bậc nhất dự án, nơi cư dân có thể tìm thấy tất cả: dòng sông cảnh quan xanh mát, khu thương mại 7 tầng nhộn nhịp, khu vui chơi trẻ em rực rỡ sắc màu... Bùng nổ "chất vui" với khu phố trải nghiệm xanh nhộn nhịp, công viên bãi biển Chu Tước, bãi biển mới Các Bà (Ladies Beach) - "Bản giao hưởng Đảo Xanh" Symphony of The Green Island sẽ khuấy động cả không gian biển trời. Đặc biệt, sở hữu căn hộ The Xanh 2 đồng nghĩa với sở hữu "khán đài hạng nhất" để thưởng thức đại tiệc pháo hoa kết hợp trình diễn thể thao mạo hiểm với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Khẳng định "chất lời" nổi bật

Trong bối cảnh Cát Bà vẫn đang thiếu hụt các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cao cấp, chưa tương xứng với vị thế điểm đến quốc tế đang dần được định hình, Xanh Island càng chứng minh sức hút.

Không chỉ hiếm về số lượng và độc đáo về thiết kế xanh, The Xanh 2 nằm trong lòng Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island còn chinh phục thị trường nhờ tiềm năng đầu tư sinh lời hấp dẫn. Dưới góc độ đầu tư, The Xanh 2 hội tụ 3 yếu tố cốt lõi: vị trí, tiện ích all-in-one và đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng sinh thái lên ngôi.

The Xanh 2 hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp tại Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island. (Ảnh: Sun Property)

Với kinh nghiệm đầu tư BĐS nhiều năm, anh Trường Giang, khách hàng đến từ Quảng Ninh, cho biết: "Hạ Long từng trở thành một thị trường rất sôi động nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và du lịch. Cát Bà cũng có những tiềm lực mạnh mẽ từ lợi thế vịnh di sản, cùng những sản phẩm chất lượng – đẳng cấp mang thương hiệu Sun Group và mới đang ở đầu chu kỳ tăng trưởng".

Căn hộ Xanh Sky với thiết kế khoáng đạt mang lại cảm giác thư thái như đang ở resort, sẵn sàng phục vụ khách lưu trú dài ngày hoặc khách du lịch cao cấp. Chủ sở hữu có thể dễ dàng vận hành cho thuê căn hộ nhờ nội thất bàn giao tinh tế, công nghệ khóa QR code, quản lý căn hộ từ xa, kết hợp dịch vụ house-keeping tiêu chuẩn 5 sao do Sun Group cung cấp, giúp tối ưu hiệu suất khai thác và đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Theo ông Lê Văn Quý, Phó Tổng giám đốc Sun Group Vùng Miền Bắc, không chỉ đầu tư dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, Sun Group còn đồng hành cùng địa phương triển khai hàng loạt tuyến giao thông quan trọng. Đó là tuyến tàu cao tốc kết nối Cát Hải - Cát Bà - Hạ Long, tuyến xe bus điện và buggy điện trên đảo Cát Bà; từng bước hiện thực hóa khát vọng về một hòn đảo du lịch xanh không khói tiên phong ở Việt Nam.

Căn hộ Xanh Sky thiết kế thông minh, hiện đại (Ảnh: Ánh Dương)

Ngay trong tháng 5 tới, Sun Group sẽ ra mắt bãi biển Các Bà (Ladies Beach) cùng show trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa trên biển "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of The Green Island. Đây sẽ là bước khởi đầu cho chuỗi sự kiện, hoạt động giải trí hấp dẫn, góp phần định vị Cát Bà thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc. Trong tương lai, Sun Group sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước – rác thải, quy hoạch giao thông, mở rộng tiện ích, dịch vụ, đảm bảo mỗi du khách, nhà đầu tư đều cảm nhận được chất sống đáng mơ ước và tiềm năng sinh lời bền vững.