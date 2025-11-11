Nhà đầu tư miền Bắc “di cư” khẩu vị, khẳng định tiềm năng BĐS khu Tây TP. Hồ Chí Minh

Làn sóng "Nam tiến": Dịch chuyển khẩu vị tìm kiếm giá trị thực

Trải qua giai đoạn được xem là thời kỳ đỉnh điểm của những thương vụ lướt sóng những năm 2020-2022, các NĐT đã hiểu rõ thế nào là việc "đánh nhanh" chưa chắc "thắng nhanh". Thay vì để bản thân bị cuốn vào tâm lý sợ bỏ lỡ, việc thận trọng đánh giá sản phẩm BĐS dựa trên tổ hợp giá trị và tiềm năng thực của dự án để nắm giữ tài sản chất lượng trong dài hạn là điều quan trọng hơn hết.

Trong bức tranh toàn cảnh của thị trường BĐS năm 2025 cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan, một hiện tượng nổi bật đang định hình xu hướng đầu tư chính là "Nam tiến" - một chiến lược thú vị của các NĐT phía Bắc. Nguyên nhân đến từ sự ảnh hưởng của mặt bằng giá thị trường miền Bắc đang ở mức neo rất cao, tiệm cận đỉnh, nguồn cung khan hiếm. Hơn nữa, NĐT miền Bắc bắt đầu dịch chuyển tư duy từ theo chân các đợt "sóng ảo" sang tìm kiếm những sản phẩm BĐS có giá trị thực, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng phát triển, gia tăng giá trị trong dài hạn.

Khu Tây TP. Hồ Chí Minh: Giải mã "cơn khát" BĐS ven sông

Những ngôi nhà ven sông luôn gợi nhắc nguồn cảm hứng sống thư giãn, thuận hòa, nhưng luôn đổi mới, phản ánh dáng dấp của sự phồn vinh. Các sản phẩm BĐS ven sông không chỉ thỏa mãn yếu tố "vượng khí sinh tài" trong quan niệm Á Đông, mà trên thực tế nó còn mang lại nhiều giá trị tái tạo, gia tăng chất lượng sống. Thực tế tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ rệt ở các thành phố lớn dọc theo 3 miền đất nước, đặc biệt là Hà Nội có khu vực quanh sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm; Đà Nẵng có đôi bờ sông Hàn, và TP.HCM có Sông Sài Gòn.

Ghi nhận từ cuối 2024, số lượng NĐT miền Bắc hướng về khu Tây TP.HCM ngày càng tăng, đặc biệt là đối với các dự án ven sông đắt giá khi quỹ sản phẩm thuộc phân khúc này tại Hà Nội và Đà Nẵng dường như không còn. Các chuyên gia BĐS đánh giá, nhu cầu tìm kiếm không gian sống lý tưởng, nối dài chuỗi giá trị gia tăng bền vững chính là động lực hàng đầu hình thành nên xu hướng dịch chuyển đến khu Tây. Khác với khu Đông nơi quỹ đất đang được khai thác triệt để, khu Tây có dư địa phát triển còn khá lớn, sở hữu hệ sinh thái khép kín, có cây xanh, hệ thống sông nước trù phú. Mua nhà khu Tây TP.HCM không chỉ là sở hữu một tài sản hữu hình, mà còn là mua môi trường sống văn minh, có sông nước, phù sa bồi đắp và cây xanh điều hòa, "mua" cơ hội tiếp xúc với cộng đồng cư dân văn minh, hào sảng.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng giúp củng cố sức hút đầu tư cho khu Tây là chính sách phát triển hạ tầng và động lực quy hoạch vùng sau sáp nhập hành chính TP.HCM mới. Giai đoạn 2025-2027 được xem là thời điểm then chốt, tạo đòn bẩy cho thị trường BĐS khu vực phía Tây TP.HCM tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch được đưa vào khai thác, điển hình như: Cao tốc Bến Lức – Long Thành (khai thác đồng bộ năm 2026), đường Vành đai 3 (dự kiến thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 9/2025) và đường Vành đai 4.v.v..

The Pearl tại Waterpoint: Tọa độ "neo" dòng vốn thông minh

Trong bối cảnh thị trường đang săn lùng BĐS có giá trị sống thật và hệ tiện ích riêng tư, The Pearl thuộc đại đô thị Waterpoint 355ha nổi lên như một đáp án giải tỏa cơn khát của nhà đầu tư tinh anh.

Được phát triển bởi Nam Long Group cùng đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, The Pearl thuộc dòng Legacy Collection là phân khu biệt thự và dinh thự cao cấp sở hữu địa thế "double waterfront" độc đáo, với 1km đường sông Vàm Cỏ Đông êm đềm và hơn 3ha mặt nước kênh đào bao bọc.

The Pearl sở hữu vị thế hai mặt giáp sông hiếm có với số lượng sản phẩm giới hạn.

Với mật độ xây dựng toàn khu chỉ 17%, dự án The Pearl đề cao tính đặc quyền và riêng tư tối đa. Phần lớn quỹ đất còn lại được tập trung phát triển hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích. Các khu vui chơi dành cho gia đình, clubhouse ven sông, bến du thuyền, hồ bơi ngoài trời... mỗi một không gian tại The Pearl đều hướng đến giúp cho mọi cá nhân có thể tìm thấy chính mình, tìm thấy nơi thuộc về và tìm thấy cơ hội gắn kết với cộng đồng đồng điệu.

Hệ sinh thái tiện ích khép kín và biệt lập tại The Pearl hoàn thiện chất sống riêng của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Làn sóng Nam tiến, đặc biệt là khu Tây TP Hồ Chí Minh của nhà đầu tư và các sàn giao dịch phía Bắc sẽ còn tiếp tục mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2025 – 2026, đặc biệt khi chu kỳ phục hồi thị trường phía Nam đã bắt đầu định hình rõ nét. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư phía Bắc đón đầu cơ hội, tái cơ cấu danh mục đầu tư và "giấc mơ an cư mới" vào những dự án giàu tiềm năng điển hình như The Pearl trước khi có sự thiết lập của mặt bằng giá mới.

Nhằm mang đến cho Quý nhà đầu tư miền Bắc thêm thông tin về dự án đô thị do Nam Long phát triển tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, vào ngày 16/11 tới, chủ đầu tư sẽ tổ chức sự kiện "Bình minh bừng sáng Tây Sài Gòn" tại khách sạn Meliá Hanoi (44B Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hà Nội), diễn ra từ 15h00 đến 18h00.