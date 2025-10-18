Nhà đầu tư Singapore muốn làm dự án KCN dược - sinh học và năng lượng tái tạo 100 ha tại Hưng Yên

Khu công nghiệp dược - sinh học, bao gồm hệ thống cảng cạn ICD, logistics chuyên biệt và khu đô thị vệ tinh khoảng 100 ha. Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã có buổi làm việc quan trọng với lãnh đạo Liên danh Tập đoàn Makara Capital Partners (Singapore), nhằm trao đổi về kế hoạch đầu tư các dự án chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Makara Capital Partners, cho biết liên danh nhà đầu tư đang hoàn thiện báo cáo đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp dược - sinh học tại Hưng Yên, dự kiến trình cơ quan chức năng vào tháng 1/2026. Đồng thời, liên danh nhà đầu tư và UBND tỉnh đã ký kết văn bản ghi nhớ đầu năm 2025 về khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện một số dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ sạch, gồm: nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, nhà máy sản xuất thiết bị trạm sạc nhanh và tấm pin lưu trữ, dự án Khu công nghiệp sản xuất Hydrogen xanh.

Liên danh nhà đầu tư bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền tỉnh và các sở, ngành, đặc biệt về chính sách ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y dược, cũng như đầu tư hệ sinh thái đồng bộ cho Khu công nghiệp dược - sinh học, bao gồm hệ thống cảng cạn ICD, logistics chuyên biệt và khu đô thị vệ tinh khoảng 100 ha phục vụ chuyên gia và người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, các lĩnh vực mà liên danh Makara Capital Partners hướng tới đều là ưu tiên phát triển hàng đầu của tỉnh Hưng Yên trong chiến lược tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.

Hưng Yên cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định, đảm bảo chính sách ưu đãi cao nhất trong khung pháp lý hiện hành. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành tích cực đồng hành, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, để sớm triển khai Dự án Khu công nghiệp dược - sinh học. Với các dự án năng lượng, tỉnh khuyến khích liên danh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch đầu tư.