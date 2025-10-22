Nhà gần metro, xu hướng của các thành phố hiện đại

Metro - Hạt nhân kiến tạo đô thị thông minh

Theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development) - phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, các tuyến metro không chỉ là phương tiện di chuyển hiện đại mà còn là hạt nhân kiến tạo đô thị thông minh. Mục tiêu của TOD là xây dựng một không gian đô thị thuận tiện cho việc di chuyển, tiếp cận dễ dàng bằng phương tiện công cộng, giúp giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, từ đó hạn chế ùn tắc, giảm ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, xung quanh những nhà ga, quần thể dân cư, thương mại và dịch vụ được quy hoạch đồng bộ, tạo ra các trung tâm đô thị mới. Cư dân trong khu vực không chỉ được tận hưởng sự tiện nghi tối đa mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, năng động và bền vững.

Kinh nghiệm thành công trên thế giới đã chỉ ra: hạ tầng metro chính là đòn bẩy tái cấu trúc đô thị và gia tăng giá trị bất động sản. Tại Trung Quốc, metro được coi là "xương sống" của quy hoạch. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, mỗi ga metro là một hạt nhân phát triển, tập trung các khu dân cư mật độ cao, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, giúp giá trị đất đai quanh nhà ga tăng mạnh và tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng.

Hồng Kông và Nhật Bản là tấm gương điển hình áp dụng thành công mô hình đường sắt + bất động sản (R+P), cho thấy hiệu quả vượt trội. Mô hình này tận dụng quyền sở hữu quỹ đất ga tàu để phát triển các khu nhà ở và thương mại, từ đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung đáng kể để bù đắp chi phí vận hành tàu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đô thị.

Metro không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, mà còn kiến tạo giá trị sống cho đô thị hiện đại. Với TOD, cư dân được hưởng lợi từ khả năng kết nối nhanh chóng, tiết kiệm hàng giờ di chuyển từ đó rút ngắn khoảng cách đến bất kỳ điểm nào trong thành phố.

Chính sự cộng hưởng này khiến bất động sản gần metro không chỉ là lựa chọn an cư, mà còn trở thành thước đo mới của giá trị đô thị hiện đại, đặc biệt hấp dẫn đối với thế hệ trẻ - những người đề cao tốc độ, tính tiện lợi và phong cách sống văn minh.

Giá trị bất động sản tăng vọt nhờ Metro

Nhờ những ưu điểm vượt trội về kết nối và tiện ích, từ lâu metro đã được xem là "đòn bẩy" giúp "thăng hạng" giá trị bất động sản. Không chỉ tại các quốc gia phát triển như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, tại nhiều thành phố lớn trong khu vực như Singapore, Kuala Lumpur hay Bangkok, các nghiên cứu cho thấy bất động sản nằm trong phạm vi 400 - 800m quanh ga Metro luôn có giá cao hơn 15 - 30% so với những khu vực xa hơn.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng được khẳng định mạnh mẽ, đơn cử phải kể đến tuyến metro số 3 tại Hà Nội khi giá căn hộ quanh các ga Metro tại khu vực Cầu Giấy - Nhổn đã tăng tới 40% chỉ trong vòng một năm. Không nằm ngoài xu hướng này, tuyến Metro số 1 của TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã trở thành "cú hích" làm giá căn hộ dọc tuyến tăng trung bình 35 - 70% chỉ trong 5 năm, thậm chí một số dự án ghi nhận mức tăng gấp đôi.

Metro - đòn bẩy tăng giá trị bất động sản

Bất động sản gần Metro còn nổi bật với tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, nhu cầu thuê căn hộ gần trạm metro tăng 45% trong năm 2024, chủ yếu từ nhóm khách hàng trẻ tuổi từ 25-35 tuổi. Số liệu từ Bộ Xây dựng cũng chỉ ra, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP. HCM) đã tạo ra làn sóng mới trong thị trường thuê căn hộ. Giá thuê căn hộ dọc tuyến metro này tăng trung bình 25-30% kể từ khi tuyến đầu tiên chính thức hoạt động.

Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư không chỉ sở hữu một tài sản gia tăng giá trị theo thời gian, mà còn tạo dựng được nguồn thu nhập thụ động ổn định và lâu dài. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tiện ích đô thị và lợi ích tài chính ấy đã biến Metro trở thành "cỗ máy cộng hưởng", vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa bền bỉ gia tăng giá trị cho chủ sở hữu bất động sản.

Jade Square - hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống Metro khu vực Tây Hồ Tây

Nhờ những giá trị vượt trội mà Metro mang lại, bất động sản gần ga Metro ngày càng trở thành "khát vọng" của cư dân đô thị hiện đại, đặc biệt là với người trẻ hiện đại. Trong bối cảnh khu Tây Hồ Tây được đẩy mạnh hạ tầng đô thị trong đó có các tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), tổ hợp căn hộ cao cấp Jade Square xuất hiện như một lời giải đáp trọn vẹn.

Tọa lạc tại giao điểm của hai tuyến đường huyết mạch (Tuyến số 2 và Nguyễn Đình Tứ), Jade Square sở hữu vị trí chiến lược khi kề cận ga Nguyễn Đình Tứ (tuyến metro số 6) và gần nhà ga C1 (tuyến metro số 2) đã khởi công. Nhà gần metro, giúp cư dân Jade Square rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng sống.

Jade Square - nằm kế cận tuyến metro số 6 và gần kề metro số 2 khu vực Tây Hồ Tây

Cư dân Jade Square có thể nhanh chóng di chuyển tới phố cổ, sân bay quốc tế Nội Bài hay các trung tâm kinh tế lân cận thông qua hệ thống metro hoặc hàng loạt các tuyến đường huyết mạch bao quanh dự án như: Vành đai 3, Vành đai 2,5, Vành đai 2 hay đại lộ Tây Thăng Long…

Bên cạnh đó, Jade Square còn chú trọng đến hệ thống tiện ích và dịch vụ, giúp nâng cao trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân, thích hợp với đa thế hệ trong gia đình. Hệ tiện ích đa tầng từ tầng 1, tầng khối đế lên đến tầng mái, hướng đến thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khoẻ toàn diện, kết nối cộng đồng, nổi bật như: bể bơi bốn mùa, quảng trường Ngọc Bích, sân pickleball, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, khu vực cho người cao tuổi, vườn cảnh quan, thư viện, trường học, shophouse, gym, yoga, kính viễn vọng và đài vọng cảnh… Mỗi tiện ích là một mảnh ghép hoàn hảo, không chỉ kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, hiện đại mà còn tràn đầy cảm hứng mỗi ngày.

Hệ tiện ích đa dạng ở nơi tầng mái chạm mây của Jade Square

Các căn hộ tại Jade Square được thiết kế như giải pháp an cư hoàn hảo cho cả gia đình trẻ lẫn gia đình đa thế hệ, với diện tích linh hoạt từ 70m² đến 155m², bố trí 2 - 4 phòng ngủ. Đặc biệt, các căn 3 và 4 phòng ngủ đều sở hữu vị trí căn góc hoặc trên tầng cao, đem lại tầm nhìn khoáng đạt, thăng hoa cảm xúc mỗi ngày.

Với vị trí kề cận hệ thống metro, được bao bọc bởi các tuyến đường huyết mạch Thủ đô, cùng với tiêu chuẩn xây dựng và bàn giao cao cấp, hệ thống tiện ích đặc quyền và pháp lý sở hữu lâu dài, Jade Square không chỉ là nơi an cư mà còn là biểu tượng sống mới, kiến tạo nên chuẩn mực sống hiện đại và xứng tầm cho cư dân Thủ đô.