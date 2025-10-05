Nhà hát Ngọc Trai "vô tiền khoáng hậu" giữa Hồ Tây khiến Sun Group quyết đầu tư gần 13.000 tỷ đồng xây dựng có gì đặc biệt?

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ

Có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Phối cảnh nhà hát

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. "Giữa sóng nước, hòn đảo âm nhạc này sẽ diễm lệ hơn và đầy phép màu. Điều tuyệt vời nhất với tôi là được tạo nên một công trình nơi mọi người cùng tìm về, cùng nhau lắng nghe âm nhạc, tận hưởng và sẻ chia niềm hạnh phúc", kiến trúc sư Renzo Piano cho biết.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm "vô tiền khoáng hậu", lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây.

Với diện tích sàn khoảng gần 19.000 m2 (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa gần 2.000 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1.400 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng, Sàn vọng cảnh... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí cho người dân thủ đô.

Khán phòng Opera đồ hoạ

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm "vô tiền khoáng hậu", lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng học trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles….

Với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, KTS Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế. Ông đã mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát với mái vòm hình sóng nước Hồ Tây mềm mại, và kiến tạo thêm không gian xanh cho vùng đất gắn liền với các di sản lịch sử văn hoá.

Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên. Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.



