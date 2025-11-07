Nhà Khang Điền (KDH) báo lãi 9 tháng tăng 105%, công bố thông tin giao dịch nội bộ

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH) vừa công bố thông tin ông Lý Điền Sơn cho/tặng 17,7 triệu cổ phiếu cho mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá 177 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu ông Sơn nắm giữ trước khi giao dịch là hơn 18,8 triệu cổ phiếu, chiếm 1,68% vốn điều lệ. Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Sơn nắm giữ là hơn 1,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,1% vốn điều lệ.

Thời gian dự kiến giao dịch từ 12/11/2025 đến 11/12/2025.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 132% và lợi nhuận sau thuế đạt 841 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Công ty chứng khoán BSC dự phóng lợi nhuận ròng của KDH tăng trưởng 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 39% trong năm 2026, đóng góp tích cực từ dự án Gladia by the Waters (quy mô 11,8 ha với 226 căn thấp tầng).

Trong khi đó Công ty Chứng khoán ACB cho rằng triển vọng kinh doanh KDH được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế của các dự án nhà ở thấp tầng tại khu vực Quận 2 cũ, các dự án cơ sở hạ tầng xung quanh được đẩy mạnh và sự gia tăng rất nhanh của tầng lớp trung lưu, thúc đẩy nhu cầu cao về phân khúc biệt thự hạng sang. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự phóng đạt 1.012 tỷ đồng tăng 26% và lợi nhuận sau thuế năm 2026 ở mức 1.782 tỷ đồng tăng 76%.