Nhà máy chế biến nông sản hơn 666 tỷ đồng vừa khánh thành tại Cần Thơ: Đưa nông sản Đồng bằng sông Cửu Long vươn ra thế giới

Nằm tại vùng đất trù phú Hậu Giang, thuộc thành phố Cần Thơ mới sau sáp nhập, Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm WestFood Hậu Giang được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với diện tích 7ha, công suất 30.000 tấn thành phẩm mỗi năm, nhà máy này là một trong những cơ sở chế biến nông sản lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, nhà máy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như hệ thống máy cấp đông nhanh IQF Châu Âu; hệ thống kết nối băng tải 3 tầng, hệ thống máy gọt vỏ, máy cắt hoa quả tự động, hệ thống sản xuất hoa quả đóng hộp, hoa quả đóng ly tự động; hệ thống kho lạnh, kho mát có sức chứa 3000 tấn. Chỉ sau 2 năm khởi công, từ một mảnh đất trống, WestFood đã tạo nên một công trình khang trang, hiện đại, minh chứng cho tinh thần quyết liệt và khát vọng vươn xa.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu miền Tây (WestFood)

“Chúng tôi với một tốc độ thần tốc, đã biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể, tạo ra một dấu mốc lớn đầy tự hào đối với ban lãnh đạo và toàn thể CBNV WestFood trong chặng đường phát triển” - bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu miền Tây (WestFood), chia sẻ. “ Nhà máy hiện đại được kỳ vọng sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính nhất”.

Đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới, vươn mình

Thương hiệu WestFood, với hơn 20 năm phát triển, đã đạt các chứng nhận quốc tế như FDA, IFS, BRC, HALAL, FSSC, FSMA, và xuất khẩu sản phẩm đa dạng từ hoa quả đóng hộp, cấp đông, sấy dẻo, nước juice đến hoa quả tươi, vươn ra các thị trường như châu Âu, Mỹ, Chile, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Và sự kiện khánh thành nhà máy WestFood Hậu Giang mới đây, không chỉ là bước tiến mới của doanh nghiệp mà còn mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng, góp phần tạo ra hình ảnh một Cần Thơ phát triển, năng động.

WestFood Hậu Giang được đầu tư dây chuyền sản xuất, máy móc hiện đại, tiên tiến, điều này đồng nghĩa với việc là năng suất tăng và chất lượng được đảm bảo. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chú trọng nghiên cứu phát triển để cho ra đời các sản phẩm mới, không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mà còn tham vọng sẽ có những sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, 100% made by Westfood.

Hệ thống máy cấp đôgn nhanh IQF của WestFood

Mặt khác, để sản xuất bền vững, việc tự chủ vùng nguyên liệu đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, WestFood đã phát triển các vùng nguyên liệu riêng của mình, và đặt kế hoạch mở rộng 1.200 ha khóm King MD2 cho tới năm 2030.

Việc xây dựng nhà máy Westfood Hậu Giang sẽ là động lực để WestFood tiếp tục thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, không chỉ khóm King MD2 mà còn nhiều loại nông sản khác. Đồng thời, WestFood cũng nhấn mạnh giá trị liên kết giữa doanh nghiệp và bà con nông dân. Doanh nghiệp tự chủ nguyên liệu, còn bà con nông dân yên tâm sản xuất, tránh các rủi ro bấp bênh về giá cả và nghịch lý được mùa mất giá.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, WestFood Hậu Giang đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thu ngân sách, đồng thời tiêu thụ nông sản cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Điều này không chỉ nâng cao giá trị cạnh tranh cho nông sản địa phương mà còn đóng góp vào thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hợp tác đưa Cần Thơ mới trở thành điểm đến của nông nghiệp công nghệ cao

Thành phố Cần thơ mới, sáp nhập từ 3 địa phương liền kề về mặt địa lý, có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, con người, tạo nên một bản sắc đặc trưng tiêu biểu cho vùng Tây Nam Bộ.

Sự sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đã tạo nên một thành phố Cần Thơ mới với không gian phát triển rộng mở, đa dạng hơn. Đặc biệt, cảng Trần Đề tại Sóc Trăng trong tương lai nằm gần tuyến vận tải biển quốc tế từ Đông Nam Á đi các thị trường Mỹ, châu Âu, Đông Á, sẽ giảm tải cho cảng Cát Lái - TP HCM, giúp các doanh nghiệp ở miền Tây như WestFood tiết kiệm thời gian và chi phí logistics.

Với những lợi thế này, Cần Thơ đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án WestFood Hậu Giang là minh chứng cho tiềm năng này.

Trước giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo Cần Thơ kỳ vọng WestFood Hậu Giang tiếp tục không ngừng đầu tư công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng diện tích vùng trồng.

“Đồng bằng sông Cửu Long được xem là vùng trọng điểm kinh tế, đóng góp khoảng 95% lượng gạo xuất khẩu 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây cho xuất khẩu cả nước. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổ hợp Nhà máy, đồng thời, góp phần hình thành chuỗi cung ứng nông sản khép kín, tạo đầu ra bền vững cho hàng trăm hộ nông dân vùng nguyên liệu trên địa bàn” - ông Nguyễn Văn Hòa nói.

Kỳ vọng WestFood Hậu Giang tiếp tục không ngừng đầu tư công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng diện tích vùng trồng

“Chúng tôi muốn chắp cánh cho nông sản miền Tây, từ trang trại đến bàn ăn toàn cầu,” bà Nguyệt nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi thành phố Cần Thơ mới sau sáp nhập đã có không gian phát triển rộng lớn, thống nhất và liên kết, và cảm ơn ban lãnh đạo thành phố, các cơ quan, ban ngành đã có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoàn thành dự án.

Chính quyền TP Cần Thơ cũng cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện hết sức và đồng hành cùng các doanh nghiệp như WestFood Hậu Giang trong quá trình hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, các ưu đãi… tạo môi trường đầu tư thuận lợi tối đa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Với sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nông dân và chính quyền, Cần Thơ đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, đưa nông sản Việt vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.