Nhà máy façade hàng đầu Đông Nam Á của ông Nguyễn Bá Dương tuyển 300 nhân sự, hé lộ mức thu nhập

Nhà máy BM Windows thông báo đang tuyển khoảng 300 lao động cho nhà máy mới tại Châu Đức, TP HCM, tập trung vào các vị trí trực tiếp sản xuất và vận hành thiết bị.

Cụ thể, doanh nghiệp cần 250 nhân viên sản xuất, thực hiện các công đoạn lắp ráp, bắn keo, phụ kho và đóng gói sản phẩm nhôm kính. Ngoài ra, 50 nhân sự sẽ phụ trách vận hành máy, gia công cơ khí, cắt, dập và điều khiển máy CNC.

Người lao động được tuyển dụng sẽ có cơ hội đào tạo tay nghề và làm việc trong môi trường sản xuất công nghiệp. Động thái tuyển thêm hàng trăm nhân sự diễn ra ngay sau khi BM Windows đưa nhà máy Châu Đức vào hoạt động.

Về thu nhập, BM Windows cho biết mức thu nhập trung bình dành cho các vị trí tuyển dụng dao động từ 12-20 triệu đồng/tháng. Trong đó, lương cơ bản ở mức 6-8 triệu đồng/tháng, phụ cấp cố định khoảng 1-3 triệu đồng/tháng, bên cạnh khoản thưởng hiệu quả hàng tháng từ 1-5 triệu đồng. Người lao động còn được hưởng thưởng vào các dịp lễ, Tết và lương tháng 13, đồng thời được hỗ trợ cơm trưa, cơm chiều và chỗ nghỉ trưa tại nhà máy.

Đây là nhà máy façade thứ tư của BM Windows và cũng là cơ sở có công suất thiết kế lớn nhất trong hệ thống của doanh nghiệp hiện nay. Nhà máy có diện tích khoảng 100.000m², công suất thiết kế đạt 2,2 triệu m² mặt dựng mỗi năm, hướng đến trở thành một trong những trung tâm sản xuất façade quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Công trình được phát triển theo tiêu chuẩn LEED Gold, đồng thời sử dụng dây chuyền thiết bị Elumatec của Đức. Hoạt động sản xuất được quản lý trên nền tảng ERP, kết hợp phần mềm Elusoft nhằm kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu thiết kế đến các thiết bị gia công.

Với việc bổ sung cơ sở Châu Đức, BM Windows hiện có 4 nhà máy trên cả nước, nâng tổng diện tích đất sản xuất lên khoảng 155.000m². Công suất vận hành của toàn hệ thống hiện đạt khoảng 2 triệu m² façade mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Bá Dương, người đứng đầu BM Windows, nhà máy Châu Đức là một mắt xích trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của doanh nghiệp, từ năng lực sản xuất đến cung cấp các giải pháp façade cho thị trường trong nước và quốc tế.

BM Windows là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xây dựng gắn với doanh nhân Nguyễn Bá Dương, tham gia chuỗi giá trị từ thiết kế, tổng thầu đến sản xuất façade nhôm kính và hoàn thiện nội thất.

Những năm gần đây, BM Windows đẩy mạnh hoạt động tại nhiều thị trường nước ngoài như Canada, Mỹ, Australia, New Zealand và Đài Loan (Trung Quốc). Trong nước, doanh nghiệp từng tham gia hàng loạt dự án quy mô lớn như One Central Saigon, The Opusk Residence, Empire City Narra Residences, các dự án tại Starlake và Cổ Loa, Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC Hà Nội, Times Square Đà Nẵng, Nobu Đà Nẵng, Bà Nà Hills và sân bay quốc tế Phú Quốc.