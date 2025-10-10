Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại

10-10-2025 - 09:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhà máy này có công suất 120.000 tấn/năm, góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải các-bon.

Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại- Ảnh 1.

Ảnh: Nhà máy sản xuất viên nén đen của Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Idemitsu Việt Nam, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Idemitsu

Công ty TNHH Idemitsu Kosan mới đây đã bắt đầu vận hành thương mại nhà máy mới xây dựng tại tỉnh Gia Lai (trước đây là tỉnh Bình Định), Việt Nam để sản xuất viên nén đen (BP) – một loại nhiên liệu sinh khối – vào ngày 8 tháng 10 năm 2025.

Đây là nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô thương mại đầu tiên tại Việt Nam, với công suất đạt 120.000 tấn/năm, là một trong số những nhà máy có quy mô lớn nhất thế giới.

Sản phẩm Viên nén năng lượng xanh Idemitsu™ (Idemitsu Green Energy Pellet – IGEP) được sản xuất tại đây sẽ được cung cấp làm nhiên liệu thay thế than đá cho các khách hàng tại Nhật Bản, hỗ trợ họ đạt được mục tiêu giảm phát thải và trung hòa khí các-bon.

Viên nén đen là nguồn năng lượng sinh khối, được làm từ cácnguyên liệu như gỗ đã trải qua quá trình xử lý nhiệt. Mặc dùviên nén đen phát thải CO2 trong quá trình đốt cháy, nhưng gỗ được sử dụng làm nguyên liệu thô lại hấp thụ CO2 thông qua quang hợp trong quá trình sinh trưởng, tạo ra trạng thái "trung hòa lượng các-bon". IGEP được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu khử các-bon của các khách hàng hiện đang sử dụng than đá.

Từ năm 2020, Idemitsu đã vận hành nhà máy thử nghiệm sản xuất viên nén đen quy mô nhỏ tại Việt Nam, và trong thời gian này, các lô thử nghiệm IGEP đã được cung cấp cho khoảng 20 doanh nghiệp tại Nhật Bản. Kết quả đánh giá cho thấy IGEP là nguồn nhiên liệu thay thế than đá hiệu quả và ổn định. IGEP là một loại nhiên liệu có nhiệt trị cao được sản xuất từ viên nén gỗ được xử lý nhiệt. 

So với các loại nhiên liệu sinh khối khác, IGEP có tính chất vật lý tương tự than đá, giúp việc chuyển đổi sử dụng diễn ra thuận lợi mà không cần thay đổi lớn đối với cơ sở hạ tầng hiện có của các khách hàng đang sử dụng than.

Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại- Ảnh 2.

Ảnh: Viên Nén Năng Lượng Xanh Idemitsu (IGEP)

Như một phần trong tầm nhìn năm 2030 – “Đối tác tin cậy cho một tương lai tươi sáng”, Idemitsu đặt mục tiêu đạt công suất cung ứng 3 triệu tấn viên nén đen mỗi năm trên toàn cầu.

Song song với việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, Idemitsu cam kết hỗ trợ khách hàng trong hành trình giảm phát thải, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam thông qua tạo việc làm và sử dụng bền vững nguồn nguyên liệu gỗ trong nước.

Quảng Nguyên

