Nhà máy xe ở Hà Nội có xe điện 'tàu ngầm' rẻ hơn Vision, ngập gần hết yên nhưng Grab vẫn bon bon ship đồ

Do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn, nhiều tuyến phố tại Hà Nội và ở nhiều tỉnh thành khác đã bị ngập nặng khiến giao thông đảo lộn. Trong khi nhiều mẫu xe máy xăng phải dừng chạy khi nước ngập sâu, một số chiếc xe máy điện vẫn ung dung băng qua đoạn ngập.

Một video mới xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế công nghệ giao đồ cho khách ở một con ngõ ngập rất sâu đang gây chú ý.

Tài xế công nghệ và chiếc xe máy điện "tàu ngầm" khiến nhiều người bất ngờ.

Video cho thấy nước đã ngập gần hết yên xe nhưng người tài xế công nghệ vẫn có thể khởi động và di chuyển, để lại đằng sau những người khách hàng đang hết sức ngạc nhiên, liên tục lấy điện thoại để ghi hình và bình luận.

Chiếc xe trong video được xác định là mẫu Selex Camel do một đơn vị của Việt Nam sản xuất.

Video này được đăng tải trên trang cá nhân của ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, là nhà sáng lập và CEO của hãng xe máy điện Selex Motors. Bài đăng của ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên thực ra không nhằm khoe khả năng chống nước của chiếc xe mà nhằm khuyến cáo người sử dụng.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên nêu: "Xe điện Selex chứ không phải tàu ngầm nha mọi người. Không khuyến cáo sử dụng xe 'cực đoan' như thế này."

Nếu phải sử dụng trong tình huống này, ông Nguyên cũng đưa ra lời khuyên nên đưa xe kiểm tra sau đó: "Tốt nhất vẫn là tránh những tình huống như này và nhớ đưa xe đi bảo dưỡng".

Selex Camel đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP67.

Trên thực tế, nhiều mẫu xe máy điện đang bán tại Việt Nam có khả năng kháng nước cao - thường đạt tiêu chuẩn IP67, có thể chống chịu nước tốt hơn so với một số mẫu xe máy xăng tương đương.

Chiếc xe điện trong video được xác định là mẫu Camel do Selex Motors tự phát triển và sản xuất tại nhà máy đặt ở Yên Viên, Gia Lâm, nay là xã Phù Đổng, Hà Nội. Selex Camel khác biệt với các mẫu xe máy điện phổ thông khi được thiết kế với nhiều tính năng, trang bị đặc thù cho ngành giao vận.

Một trong những điểm cần nhắc tới là xe có thể đổi pin tại các trạm đổi của Selex ở khắp các tỉnh thành phố lớn, giúp người sử dụng có thể chạy xe liên tục. Selex đang niêm yết Camel với giá 27,8 triệu đồng không kèm pin. Mức giá thấp hơn nhiều mẫu xe tay ga phổ thông như Yamaha Janus (từ 28,7 triệu đồng) hay Honda Vision (từ 31,3 triệu đồng).

Selex Camel có giá bán chưa tới 30 triệu đồng.

Theo thông tin do hãng công bố, mẫu xe này cũng đạt tiêu chuẩn kháng nước IP67.

Song, điều cần lưu ý là sức kháng nước của Selex Camel nói riêng và các mẫu xe điện khác nói chung đều có giới hạn và người sử dụng không nên lạm dụng điều này. Với riêng Selex Camel, nhà sản xuất cũng mô tả rằng xe có thể chống chịu mức nước sâu 1 mét trong tối đa 30 phút.

Đây thực chất là mức kháng nước cao nhất theo tiêu chuẩn IP67.

IP67 có thể hiểu là sản phẩm có thể chống bụi cấp độ 6 - cấp cao nhất, có thể kháng và chống chịu hoàn toàn trong 2 đến 8 tiếng; chống nước cấp độ 7 - cấp gần cao nhất (cấp cao nhất là cấp 8), có thể chịu mức nước sâu từ 15 cm đến 100 cm trong tối đa 30 phút.

Tuy nhiên, khả năng chống xâm nhập sẽ suy giảm theo thời gian và có thể suy giảm nhanh hơn tùy theo cách sử dụng. Điều này có nghĩa là sản phẩm vẫn có khả năng lọt nước, có thể gây hỏng hóc khó phục hồi.