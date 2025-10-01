Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast hỗ trợ khoản tiền miễn thường bảo hiểm trị giá 500.000 đồng cho xe xăng và xe điện hư hỏng cần làm bảo hiểm, đồng thời kiểm tra miễn phí cho các xe điện bị ngập nước hoặc phải di chuyển trong điều kiện ngập lụt.

Ngày 1/10, VinFast thông báo chương trình hỗ trợ dành cho khách hàng có xe bị ảnh hưởng do bão số 10 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiều phương tiện tại các địa phương này bị ngập nước, hư hỏng và phải gọi cứu hộ.

Nóng: VinFast hỗ trợ 500.000 đồng, miễn phí kiếm tra cho xe bị ngập do bão Bualoi- Ảnh 1.

Thông báo của VinFast.

Theo đó, VinFast triển khai hai hình thức hỗ trợ dành cho khách hàng có xe bị ảnh hưởng bởi bão.

Với các xe bị hư hỏng cần làm bảo hiểm, khoản tiền miễn thường trị giá 500.000 đồng/khách hàng sẽ do VinFast chi trả. Chính sách này áp dụng đến hết ngày 20/10/2025 và dành cho cả khách hàng sử dụng xe xăng lẫn xe điện đã được kéo cứu hộ về xưởng dịch vụ VinFast (XDV) trước ngày 5/10/2025.

Ngoài ra, VinFast sẽ kiểm tra miễn phí cho các xe điện bị ngập nước hoặc phải di chuyển trong điều kiện ngập lụt. Chương trình này cũng được áp dụng đến hết ngày 20/10/2025.

VinFast (NASDAQ: VFS) là công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung sản xuất các dòng xe thuần điện (EV), với danh mục sản phẩm gồm SUV điện, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện. VinFast đang trong giai đoạn mở rộng hoạt động, phát triển mạng lưới phân phối toàn cầu, tăng cường năng lực sản xuất và tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Trước đó, bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị từ 0h30 đến 13h ngày 29/9, gây mưa to liên tục cho nhiều tỉnh, trong đó có Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Thống kê đến sáng nay, mưa lũ làm 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương và 8 người trên tàu Gia Lai mất liên lạc.

