Nhà nào đang trồng sả nên biết 4 điều quan trọng

Nhiều gia đình rất thích trồng sả quanh nhà, người thì trồng ở góc sân, người tận dụng khoảng đất nhỏ sau vườn, thậm chí có nhà còn trồng cả trong chậu đặt ngoài ban công. Bởi sả không chỉ là loại gia vị quen thuộc, dễ sử dụng trong các món ăn hằng ngày mà còn dễ trồng, dễ chăm sóc và có hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng biết: dù là loại cây khá dễ sống, nhưng nếu trồng và chăm sóc không đúng cách thì bụi sả vẫn có thể phát triển kém, nhanh già hoặc gây ra những bất tiện trong sinh hoạt. Đặc biệt, nếu gia đình bạn đang trồng sả quanh nhà thì nhất định đừng bỏ qua 4 điều quan trọng dưới đây!

1. Không nên trồng sả ở nơi quá thiếu ánh sáng

Điều đầu tiên mà các gia đình cần chú ý là vị trí trồng sả. Sả là loại cây ưa sáng, phát triển tốt khi được tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên. Vì vậy, nếu trồng ở góc nhà quá tối, dưới tán cây lớn hoặc nơi bị che khuất ánh sáng trong thời gian dài, cây có thể phát triển chậm, thân nhỏ và ít lá hơn. Tốt nhất, bạn nên chọn khu vực thông thoáng, có ánh nắng chiếu vào nhiều giờ trong ngày để trồng sả. Nếu trồng trong chậu, gia đình có thể đặt chậu ở sân, ban công hoặc khu vực có ánh sáng phù hợp. Ngoài ra, cũng nên thường xuyên quan sát tình trạng của cây để điều chỉnh vị trí nếu thấy lá phát triển yếu hoặc có dấu hiệu thiếu sáng.

2. Không để bụi sả mọc quá dày và mất kiểm soát

Một đặc điểm của cây sả là có khả năng sinh trưởng thành bụi và đẻ nhánh khá nhanh khi điều kiện thuận lợi. Ban đầu, có thể gia đình chỉ trồng vài nhánh nhỏ, nhưng sau một thời gian, bụi sả sẽ ngày càng lớn, mọc dày và chiếm nhiều diện tích. Nếu không thường xuyên chăm sóc, tỉa bỏ những lá già, lá khô hoặc nhánh phát triển quá dày, bụi sả có thể trở nên rậm rạp, khó vệ sinh và tạo cảm giác um tùm cho khu vực trồng cây. Đặc biệt, nếu trồng sát tường, gần lối đi hoặc cửa ra vào thì những tàu lá dài có thể vướng víu khi di chuyển. Vì vậy, các gia đình nên kiểm tra bụi sả định kỳ, loại bỏ lá khô, lá hư hỏng và thu hoạch những nhánh đã đủ lớn. Khi bụi quá dày, có thể tách bớt nhánh để trồng sang vị trí khác. Việc này vừa giúp cây thông thoáng, vừa duy trì được những bụi sả khỏe mạnh, dễ chăm sóc.

3. Không tưới nước quá nhiều khiến cây bị úng rễ

Nhiều người nghĩ rằng cây sả dễ sống nên có thể tưới nước thoải mái mà không cần quan tâm đến lượng nước. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm khá phổ biến. Mặc dù sả cần độ ẩm để phát triển, nhưng đất trồng luôn trong tình trạng ngập nước hoặc thoát nước kém có thể khiến bộ rễ bị thiếu oxy, dễ thối và làm cây sinh trưởng kém. Khi trồng sả, gia đình nên lựa chọn loại đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt. Nếu trồng trong chậu, cần đảm bảo đáy chậu có lỗ thoát nước để tránh tình trạng nước đọng sau mỗi lần tưới. Việc tưới nước cũng nên căn cứ vào thời tiết và độ ẩm của đất. Vào những ngày nắng nóng, có thể tăng lượng nước tưới phù hợp. Ngược lại, khi trời mưa nhiều hoặc đất vẫn còn ẩm thì không cần tưới thêm. Đặc biệt, không nên tưới quá nhiều chỉ vì thấy bề mặt lá hơi khô, bởi điều quan trọng là phải kiểm tra độ ẩm của đất trước khi bổ sung nước.

4. Không nên chủ quan khi sử dụng sả làm thực phẩm và các mục đích khác

Sả là loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ các món kho, món hấp cho đến những món nướng. Tuy nhiên, nếu gia đình trồng sả để sử dụng thường xuyên thì cần chú ý đến nguồn đất, nước tưới và cách chăm sóc cây. Không nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc hóa chất không rõ nguồn gốc cho bụi sả dùng làm thực phẩm. Nếu cần xử lý sâu bệnh, hãy lựa chọn biện pháp phù hợp và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Trước khi thu hoạch, nên rửa sạch phần sả sử dụng, loại bỏ những bẹ lá già, phần hư hỏng và đất cát bám bên ngoài. Ngoài ra, nhiều gia đình còn trồng sả với mục đích tạo hương thơm tự nhiên hoặc tận dụng tinh dầu sả. Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng tinh dầu đậm đặc trực tiếp lên da, đặc biệt với trẻ nhỏ, vì có thể gây kích ứng. Nếu sử dụng tinh dầu, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và dùng đúng hướng dẫn.