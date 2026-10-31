Sức nóng tại 4 điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng của các nhà leo núi, sức nóng của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia còn đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt tại 4 điểm cầu. Đồng hành với các thí sinh là những gương mặt MC sẽ kết nối khán giả, khuấy động không khí và tiếp thêm tinh thần cho các nhà leo núi trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia.

31-10-2026

31-10-2026

31-10-2026