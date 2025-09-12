Nhà phố Hà Nội rao bán gần 3 tỷ đồng/m2 gây choáng

Rao bán nhà phố gần 3 tỷ đồng/m2

Thị trường bất động sản Thủ đô lại một lần nữa gây "sốc" với thông tin một số căn nhà phố tại khu vực trung tâm, đặc biệt là khu phố cổ, được rao bán với mức giá lên tới gần 3 tỷ đồng mỗi mét vuông.

Theo ghi nhận từ một số sàn giao dịch bất động sản và thông tin rao bán trực tuyến, một số căn nhà mặt phố tại khu vực phố cổ Hà Nội – nơi được xem là "đất kim cương" đang được môi giới chào bán với mức giá lên đến gần 2,9 tỷ đồng/m2.

Thông tin rao bán nhà tại khu phố cổ Hà Nội giá bán gần 3 tỷ đồng/m2. Ảnh chụp màn hình.

Một căn nhà 10 tầng trên phố Bảo Khánh (cạnh Hồ Gươm) diện tích 132m2 đang được rao bán lên tới 380 tỷ đồng, tương đương gần 2,88 tỷ đồng mỗi mét.

Cũng trên phố Bảo Khánh, căn nhà 12 tầng diện tích 140m2 đang được rao với giá “mềm hơn” là 380 tỷ đồng, tương đương hơn 2,71 tỷ đồng/m2.

Tại phố Gia Ngư, căn nhà 14 tầng diện tích 490m2 đang được rao bán với giá 1.350 tỷ đồng, tương đương gần 2,76 tỷ đồng/m2.

Theo người chào bán, những căn nhà này có vị trí đắc địa, đang được khai thác kinh doanh, làm khách sạn....

Một số căn nhà trên phố Bảo Khánh (cạnh Hồ Gươm) đang được chào bán giá gần 3 tỷ đồng/m2. Ảnh minh hoạ: Ninh Phan.

Thêm nhiều nơi giá nhà phố vượt 1 tỷ đồng/m2

Theo ghi nhận có thêm nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội hiện giá bán nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2 như: Xã Đàn, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà…

Tại phố Xã Đàn, một căn nhà có diện tích 150m2 đang được rao bán với giá 170 tỷ đồng, tương đương 1,13 tỷ đồng/m2; hay một căn nhà khác diện tích 60m2 rao bán với giá 63 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2. Trong khi đó, 1 năm trước giá bán cao nhất những căn nhà trên tuyến phố này từ khoảng 700-800 triệu đồng/m2.

Tại phố Láng Hạ một căn nhà mặt phố có diện tích 100m2 được rao bán với giá 105 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2.

Hay trên phố Huỳnh Thúc Kháng, một căn nhà có diện tích 85m2 được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 1,35 tỷ đồng/m2...

Một số căn nhà trên phố Xã Đàn đang chào bán hơn 1 tỷ đồng/m2. Ảnh minh hoạ: Ninh Phan.

Việc xuất hiện nhiều tuyến phố mới ở Hà Nội có giá bán nhà phố vượt 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có nơi rao bán gần 3 tỷ đồng/m2 khiến giới đầu tư lẫn người dân Thủ đô không khỏi "choáng váng".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là mức giá kỳ vọng của người bán còn thị trường có chấp nhận mức giá đó hay không lại là chuyện khác. “Nếu không có giao dịch thành công, mọi con số đều chỉ là ảo tưởng. Gần 3 tỷ đồng/m2 là mức giá chưa từng ghi nhận trong bất kỳ giao dịch công chứng thực nào được công khai", một chuyên gia bất động sản nhận định.

Cũng theo chuyên gia này, nhà phố với mức giá cả trăm tỷ đồng một căn là phân khúc đắt đỏ, có lượng khách mua khan hiếm, nhiều chủ nhà không thực sự cần bán gấp, nên đưa ra mức giá cao để “thăm dò” thị trường...

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, các phân khúc như nhà mặt phố, nhà nguyên căn đang là phân khúc có khả năng giữ dòng tiền tốt, an toàn trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi.

Tuy nhiên, nhược điểm của loại hình này là có mức giá bán khá cao, lên đến hàng chục tỷ đồng/căn nên rất kén khách giao dịch, mua bán. Do đó vị chuyên gia khuyến cáo, nhà phố là phân khúc dành cho những người có dòng đầu tư tiền mạnh, tầm nhìn dài hạn...