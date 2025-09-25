Nhã Phương đang bầu lần 3?

Nhã Phương và Trường Giang là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt. Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi hiện có đủ nếp đủ tẻ gồm 1 trai 1 gái. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 vướng nghi vấn đang mang thai lần thứ 3.

Nguyên do vì trong đoạn clip được chị gái của Nhã Phương chia sẻ, cô liên tục có động thái lạ khi đứng núp ở phía sau và không để lộ vóc dáng. Khi 1 netizen ẩn ý nhắc tới chuyện bà xã Trường Giang mang thai: "Ui em nhìn xa không biết phải Nhã Phương có... không. Nếu có thì vui quá ạ", chị gái của Nhã Phương liền có phản hồi gây xôn xao được cho là thừa nhận: "Đúng rồi em nè".

Diễn viên Nhã Phương xuất hiện tại một buổi tụ họp cùng gia đình nhưng có động thái lạ, đứng núp ở phía sau

Chị gái của nữ diễn viên còn gây xôn xao khi trả lời bình luận được cho là nhắc tới việc Nhã Phương mang thai

Trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ hình ảnh nét căng chụp hình tại đây. Tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về nghi vấn bầu bí. Cư dân mạng cũng phát hiện điểm khác lạ khi thời gian vừa qua, bà xã Trường Giang ít hoạt động mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh mới. Trước đó, Nhã Phương chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và flex vóc dáng thon gọn.

Bà xã Trường Giang sau đó đăng tải hình ảnh mới diện váy suông rộng và không chia sẻ gì thêm

Trong sự kiện diễn ra 2 tháng trước, Nhã Phương cũng mặc chiếc váy giấu dáng

Nhã Phương từng tâm sự rằng, con cái chính là niềm hạnh phúc và tài sản quý giá nhất của vợ chồng cô. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm thành viên mới để tổ ấm trở nên trọn vẹn, rộn ràng và ấm áp hơn.

Đặc biệt, trong buổi tiệc sinh nhật vào tháng 5/2024, bà xã Trường Giang còn hé lộ kế hoạch sinh thêm con: "Đẻ nữa chứ. Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên". Tuy nhiên, nữ diễn viên 9x cũng lo ngại về kế hoạch có 4 đứa con: "Cũng hơi lo lắng. Nếu như vậy con làm sao nuôi. Khoản dạy con là mệt nhất thôi".

Nhã Phương từng chia sẻ dự định sinh thêm con trên sóng livestream

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con, Trường Giang cho biết: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".