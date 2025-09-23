Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà sản xuất chip Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI?

23-09-2025 - 13:36 PM | Kinh tế số

Nvidia dự kiến rót tới 100 tỷ USD vào OpenAI, giúp mở rộng hạ tầng vận hành ChatGPT và củng cố vị thế dẫn đầu của hai “ông lớn” trong cuộc đua AI toàn cầu.

(Ảnh minh hoạ: Bloomberg/Getty Images).

OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT, dự kiến sẽ nhận tới 100 tỷ USD đầu tư từ tập đoàn chip khổng lồ Nvidia, giúp củng cố vị thế của hai công ty là những ông lớn dẫn đầu trong cuộc đua xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể biến đổi nền kinh tế và xã hội.

Các công ty cho biết động thái này sẽ cho phép OpenAI mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu cần thiết để vận hành ChatGPT, vốn đã đạt 700 triệu người dùng toàn cầu hàng tuần vào tháng 8. Việc này sẽ đòi hỏi có thêm 10 gigawatt điện, tương đương với lượng tiêu thụ của khoảng 8 triệu hộ gia đình. Hiện vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể nào cho việc tăng sản lượng điện được công bố.

“Đây là một dự án khổng lồ,” Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nói trong buổi xuất hiện chung trên kênh CNBC cùng Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Chủ tịch công ty Greg Brockman.

Ông Altman cho biết khoản đầu tư này là một sự đặt cược rằng năng lực hiện tại của các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty - và lợi nhuận tài chính từ chúng - có thể được cải thiện đáng kể.

“Có ba điều mà OpenAI phải làm tốt. Chúng tôi phải thực hiện nghiên cứu AI xuất sắc. Chúng tôi phải tạo ra những sản phẩm mà mọi người muốn sử dụng. Và chúng tôi phải tìm cách giải quyết thách thức hạ tầng chưa từng có này,” ông nói.

Theo NBC News ngày 22/9, tin tức nói trên đã đẩy chứng khoán lên mức cao mới, bất chấp những bằng chứng ngày càng gia tăng về sự suy giảm kinh tế rộng hơn. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 3% - tương đương khoảng 200 tỷ USD - sau thông báo này, củng cố thêm vị thế của hãng là công ty đại chúng giá trị nhất thế giới, hiện có trị giá gần 4.500 tỷ USD.

Chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,3% trong phiên giao dịch 22/9 khi chạm mức cao kỷ lục mới. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 0,1%, trong khi Nasdaq tăng 0,6%.

Các khoản đặt cược vào AI tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến cổ phiếu ngay cả khi các dấu hiệu căng thẳng kinh tế gia tăng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2025 vào tuần trước trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm đang suy yếu.

