Nhà sáng lập Binance 'CZ' được ân xá

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm. Đây được xem là động thái mới nhất của ông Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử.

Changpeng Zhao, tỷ phú được biết đến với biệt danh "CZ", một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông đã từ chức giám đốc Binance vào năm 2023 sau khi công ty nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la.

Zhao đã bị chính quyền Biden truy tố "trong cuộc chiến chống tiền điện tử", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Zhao cho biết ông "vô cùng biết ơn về lệnh ân xá hôm nay và Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý." Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành Thủ đô của Tiền điện tử."

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết vào năm 2023 Binance đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các tổ chức bao gồm Hamas và al Qaeda và với các trang web chuyên bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Zhao, một công dân Canada sinh ra tại Trung Quốc, đã tự nộp phạt 50 triệu đô la và ngồi tù gần bốn tháng vào năm ngoái sau khi nhận tội với cùng cáo buộc với công ty của mình.

Tuy nhiên, ông vẫn giữ cổ phần Binance."Tôi đã phạm sai lầm, và tôi phải chịu trách nhiệm", Zhao nói khi từ chức.

Việc ân xá hoàn toàn và vô điều kiện có thể mở đường cho ông trở lại công việc kinh doanh mà ông đồng sáng lập vào năm 2017. Điều này cũng có thể mang đến cơ hội cho Binance mở rộng tại Hoa Kỳ khi ngành công nghiệp tiền điện tử bùng nổ dưới thời chính quyền ông Trump.

Người phát ngôn của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã cảm ơn ông Donald Trump.

