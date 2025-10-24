Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà sáng lập Binance 'CZ' được ân xá

24-10-2025 - 06:36 AM | Thị trường

CZ cho biết ông vô cùng biết ơn về lệnh ân xá và sẽ làm mọi thứ để giúp nước Mỹ thành thủ đô của tiền điện tử.

Nhà sáng lập Binance 'CZ' được ân xá- Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm. Đây được xem là động thái mới nhất của ông Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử.

Changpeng Zhao, tỷ phú được biết đến với biệt danh "CZ", một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông đã từ chức giám đốc Binance vào năm 2023 sau khi công ty nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la.

Zhao đã bị chính quyền Biden truy tố "trong cuộc chiến chống tiền điện tử", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Zhao cho biết ông "vô cùng biết ơn về lệnh ân xá hôm nay và Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý." Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành Thủ đô của Tiền điện tử."

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết vào năm 2023 Binance đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các tổ chức bao gồm Hamas và al Qaeda và với các trang web chuyên bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Zhao, một công dân Canada sinh ra tại Trung Quốc, đã tự nộp phạt 50 triệu đô la và ngồi tù gần bốn tháng vào năm ngoái sau khi nhận tội với cùng cáo buộc với công ty của mình.

Tuy nhiên, ông vẫn giữ cổ phần Binance."Tôi đã phạm sai lầm, và tôi phải chịu trách nhiệm", Zhao nói khi từ chức.

Việc ân xá hoàn toàn và vô điều kiện có thể mở đường cho ông trở lại công việc kinh doanh mà ông đồng sáng lập vào năm 2017. Điều này cũng có thể mang đến cơ hội cho Binance mở rộng tại Hoa Kỳ khi ngành công nghiệp tiền điện tử bùng nổ dưới thời chính quyền ông Trump.

Người phát ngôn của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã cảm ơn ông Donald Trump.

Theo Reuters﻿

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia vừa mua hơn 500.000 tấn hàng quan trọng từ Việt Nam: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ của nông sản láng giềng, nước ta bỏ túi hơn 700 triệu USD

Campuchia vừa mua hơn 500.000 tấn hàng quan trọng từ Việt Nam: Được mệnh danh ‘cứu tinh’ của nông sản láng giềng, nước ta bỏ túi hơn 700 triệu USD Nổi bật

Giá bạc 'rơi' mạnh khỏi đỉnh nhưng chuyên gia trong nước và quốc tế đều lạc quan: Giá giảm chỉ là động thái hạ nhiệt thị trường, đà tăng vẫn còn

Giá bạc 'rơi' mạnh khỏi đỉnh nhưng chuyên gia trong nước và quốc tế đều lạc quan: Giá giảm chỉ là động thái hạ nhiệt thị trường, đà tăng vẫn còn Nổi bật

Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng

Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng

07:36 , 24/10/2025
Tổng thống Brazil được tặng chiếc xe thứ 14 triệu của BYD

Tổng thống Brazil được tặng chiếc xe thứ 14 triệu của BYD

06:56 , 24/10/2025
Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả

Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả

06:31 , 24/10/2025
Lynk & Co 08 sắp ra mắt và câu hỏi: Món mới đủ vị khác biệt trong “bữa tiệc” PHEV tại Việt Nam?

Lynk & Co 08 sắp ra mắt và câu hỏi: Món mới đủ vị khác biệt trong “bữa tiệc” PHEV tại Việt Nam?

20:02 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên