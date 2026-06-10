Nhà sáng lập thương hiệu Leninn bất ngờ tuyên bố "từ mặt" Leninn Coffee: Chuyện gì đang xảy ra?

Anh Phong cho biết: "Leninn là cái tên mình đã xây dựng, gắn bó và chịu trách nhiệm từ đầu. Vì vậy, khi cái tên Leninn không được dùng theo cách mình có thể bảo lãnh, mình có trách nhiệm phải nói rõ.

Ngô Phong Founder của Leninn

Mọi hoạt động, định hướng, phát ngôn và quyết định của Leninn Coffee từ đây trở đi không đại diện cho mình và không liên quan đến những gì mình đang và sẽ làm. Thương hiệu F&B duy nhất thuộc về Leninn chỉ có Leninn Refreshment", anh Ngô Phong cho hay.

Cùng với đó, thương hiệu Leninn Coffee cũng đăng tải thông báo, giữa Leninn (bao gồm Duckzone và Leninn Refreshment) và đơn vị có tên Leninn Coffee (được vận hành bởi một cá nhân khác) đã không còn tồn tại bất kỳ mối quan hệ hợp tác, liên kết hay trực thuộc nào.

"Về cấu trúc vận hành của Leninn

Duckzone: Là tổ hợp văn phòng và không gian kinh doanh do ông Ngô Phong - PUNK, (Founder của Leninn) trực tiếp thành lập và điều hành. Đây là đầu mối duy nhất và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các mô hình kinh doanh chính thức của Leninn.

Leninn Refreshment: Là đơn vị kinh doanh dịch vụ đồ uống duy nhất trực thuộc hệ thống Leninn. Mọi tiêu chuẩn vận hành và chất lượng tại đây đều chịu sự quản lý trực tiếp của chúng tôi.

Chúng tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Leninn Coffee.

Mọi sản phẩm của đơn vị này không nằm trong hệ sinh thái và đạt tiêu chuẩn của Leninn. Đề nghị Quý khách hàng lưu ý kỹ để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc", thương hiệu Leninn cho hay.

Ngô Phong (hay còn được biết đến với biệt danh Phong Punk) là một nhân vật khá có tiếng trong cộng đồng skateboarding và underground Hà Nội.

Từ một cửa hàng nhỏ chuyên nhập ván trượt và phụ kiện trên phố Tạ Hiện, anh đã xây dựng LENINN thành một thương hiệu thời trang độc lập mang đậm bản sắc Việt, đồng thời phát triển một hệ sinh thái sáng tạo xoay quanh văn hóa đường phố. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thời trang, hệ sinh thái của Ngô Phong còn mở rộng sang các không gian cộng đồng, nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động dành cho giới trẻ, nổi bật với tổ hợp cửa hàng, quán cà phê, sân chơi trượt ván và xưởng sáng tạo.

Theo anh Phong, năm 2020, anh thuê một tòa nhà để kinh doanh, phần sân thượng bỏ trống nên rủ bạn bè mở quán cà phê tên “Leninn Coffee”. Những người tham gia ban đầu gồm Phong, Toàn và Quảng.

Thời gian đầu quán gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, còn anh phụ trách phần hình ảnh, thiết kế và marketing mà không nhận thù lao. Việc vận hành và quản lý tài chính do Toàn đảm nhận, trong khi các cổ đông chủ yếu theo dõi doanh thu qua phần mềm bán hàng. Dù sau này quán dần nổi tiếng nhờ hiệu ứng cộng đồng và Rap Việt, Phong cho rằng hoạt động kinh doanh vẫn liên tục hòa vốn hoặc thua lỗ.

Anh cho biết Quảng nhiều lần góp ý thay đổi mô hình nhưng không được chấp nhận nên rút vốn, sau đó Pơmu tham gia rồi cũng tiếp tục rời đi vì mâu thuẫn trong vận hành.

Về sau, Quang (QNT) được đưa vào mua lại cổ phần với kỳ vọng giúp thay đổi tình hình, song theo Phong, các vấn đề cũ vẫn không được giải quyết. Cuối năm 2025, nhóm cổ đông muốn tham gia trực tiếp vào vận hành và yêu cầu sao kê chi tiết để làm rõ dòng tiền nhưng không đạt được đồng thuận.

Phong nói anh đã chọn im lặng trong thời gian dài để tránh ảnh hưởng tới thương hiệu và khách hàng, dù Leninn vẫn gắn chặt với hình ảnh cá nhân mình. Anh cũng khẳng định đã rút lui để tập trung cho các dự án khác, không can thiệp vào hoạt động của Leninn Coffee, đồng thời nhấn mạnh “Leninn” với anh không chỉ là thương hiệu mà còn là nhiều năm thanh xuân và công sức gây dựng.

" Họ cũng đăng ký thương hiệu Leninn coffee vào nửa năm trước khi chúng tôi chính thức chia tay, tôi luôn chủ động giúp đỡ, không trực tiếp nhưng tôi im lặng cũng là một phần giúp khách hàng bớt hoang mang và tiếp tục cho họ ngầm hiểu là họ thuộc hệ thống chính danh tôi...

Tôi là một người làm thương hiệu, tôi nghĩ thương hiệu luôn bắt đầu từ cảm xúc, cái đó nó ở bên trong, không thuộc phạm trù vật lý hay chữ nghĩa định dạng, nó là gần hai thập kỷ của thanh xuân và sự cố gắng kiến tạo, một tình yêu siêu kinh khủng để dù có đến phút cuối, nó cũng luôn luôn được bảo vệ, cám ơn bạn đã là một phần của sự yêu mến đó, tôi nghĩ hãy giữ nó như món quà của sự thành công tôi!" , anh Phong trải lòng.