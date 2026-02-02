Nha Trang trong chu kỳ tăng trưởng mới: Dòng tiền đang đổ về đâu?

Ông Cao Hùng, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, từng sở hữu hai bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang giai đoạn 2016-2019. Khi thị trường điều chỉnh mạnh sau đó, ông gần như dừng toàn bộ các quyết định đầu tư mới, không chỉ tại Nha Trang mà trên nhiều thị trường khác.

"Tôi không rút lui vì mất niềm tin, mà vì Nha Trang khi đó chưa có một câu chuyện phát triển đủ rõ ràng. Thị trường chủ yếu dựa vào du lịch, trong khi yếu tố đô thị và hạ tầng chưa theo kịp", ông Hùng chia sẻ.

Sau vài năm quan sát, từ cuối 2025, nhà đầu tư này bắt đầu quay lại Nha Trang. Quyết định được đưa ra khi nhiều yếu tố cùng lúc xuất hiện. Hạ tầng giao thông liên vùng được đẩy mạnh, định hướng phát triển đô thị đa trung tâm ngày càng rõ, cùng sự trở lại của các dự án quy mô lớn quy hoạch bài bản.

Xu hướng dịch chuyển dòng tiền trong chu kỳ mới

Câu chuyện của ông Hùng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư tại Nha Trang. Sau chu kỳ tăng nóng rồi điều chỉnh, dòng tiền không còn dàn trải mà chọn lọc hơn, ưu tiên những khu vực có hạ tầng hiện hữu hoặc sắp hoàn thiện, cùng câu chuyện phát triển đô thị rõ ràng.

Dòng tiền ưu tiên những khu vực có hạ tầng hoàn thiện và câu chuyện đô thị rõ ràng. Ảnh: Minh Tú

Theo đại lý phân phối, nhóm khách giao dịch tại các dự án mới ở Nha Trang khá đa dạng, gồm nhà đầu tư có kinh nghiệm, người mua ở thực và nhóm tích sản dài hạn đến từ Hà Nội, TP.HCM, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Điểm chung của nhóm này là sự quan tâm đến pháp lý, khả năng hình thành cộng đồng cư dân và tiềm năng tăng trưởng bền vững, thay vì kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn.

Động lực quan trọng thúc đẩy sự dịch chuyển này đến từ hạ tầng. Hệ thống đường bộ kết nối Nha Trang với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn đang được đầu tư đồng bộ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Khi khả năng kết nối vùng được cải thiện, dòng khách, dòng lao động và nhu cầu an cư cũng mở rộng theo.

Song song đó, sân bay quốc tế Cam Ranh tiếp tục được nâng cấp, mở rộng công suất, không chỉ phục vụ du lịch mà còn đón nhóm chuyên gia, lao động chất lượng cao đến làm việc, sinh sống dài hạn. Quy hoạch đô thị cũng có sự dịch chuyển khi nhóm thu nhập cao, chi tiêu cao dần rời khỏi lõi trung tâm, tìm đến không gian ven sông, ven biển với cảnh quan, trải nghiệm sống và tiện ích hoàn thiện hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đầu tư công và phát triển hạ tầng sẽ hình thành các cực tăng trưởng mới dọc theo các tuyến giao thông lớn. Với Nha Trang - Khánh Hòa, nền tảng kinh tế biển, du lịch cùng định hướng phát triển đô thị dài hạn đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc.

Quy hoạch đô thị đang có sự dịch chuyển về các không gian ven sông, ven biển.

Trong bối cảnh đó, Nha Trang không đơn thuần là điểm đến nghỉ dưỡng theo mùa, mà đang chuyển mình thành đô thị biển thu hút cư dân lâu dài. Đây là yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư, trong đó có ông Hùng, điều chỉnh chiến lược và quay lại thị trường.

Charmora City – lựa chọn của nhà đầu tư đón đầu chu kỳ

Trong quá trình tìm kiếm cơ hội mới, ông Hùng quyết định chọn Charmora City - đại đô thị quy mô 227ha do Sun Group phát triển tại khu Nam Nha Trang. Dự án này chọn cho mình một vị trí "xưa nay hiếm", đó là điểm giao thoa giữa hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc.

Theo ông Hùng, sức hút của dự án nằm ở sự quy hoạch tổng thể bài bản với 3 hòn đảo Bắc – Trung - Nam, khi mỗi hòn đảo mang một nhịp sống và bản sắc riêng. Trong đó, Đảo Bắc giữ vai trò là đảo hành chính, nơi gắn liền với quy hoạch trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa. Kế cận là Đảo Trung, được định vị là đảo vui chơi giải trí, nơi hứa hẹn thổi bùng sức sống kinh tế đêm cho khu vực bằng các show diễn nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật và lễ hội đêm rực rỡ.

Đại đô thị Charmora City quy mô 227ha do Sun Group phát triển tại Nam Nha Trang.

Mảnh ghép cuối cùng và cũng là nơi ông Hùng chọn để sở hữu chính là Đảo Nam với định hướng phát triển không gian an cư sinh thái. Trong đó, phân khu thấp tầng được đánh giá là khu vực hưởng lợi sớm từ các trục hạ tầng mới và sự dịch chuyển của cư dân về phía Nam Nha Trang. Song hành cùng tiềm năng tăng trưởng, chất lượng sống tại đây được nâng tầm nhờ hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Đáng chú ý, nguồn khoáng nóng được hiện hữu tại Clubhouse nội khu, biến onsen thành trải nghiệm sống thường nhật giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày. Clubhouse còn tích hợp khu xông hơi – spa trị liệu, yoga, gym, lounge, café, kids club…tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch ngay thềm nhà.

"Tôi quan tâm nhất đến pháp lý sở hữu lâu dài, tiến độ triển khai và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực. Khi đặt dự án trong bức tranh tổng thể của đô thị với quy hoạch bài bản, bài toán dòng tiền và giá trị dài hạn trở nên rõ ràng hơn", ông Hùng chia sẻ.

Phân khu thấp tầng tại Đảo Nam kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới của Nha Trang.

Theo các đơn vị phân phối, khách hàng tại Charmora City đến từ nhiều địa phương khác nhau. Nhóm mua để ở và tích sản chiếm tỷ trọng lớn, trong khi khách từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh phía Bắc hướng đến mô hình second home kết hợp cho thuê dài ngày.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản sở hữu lâu dài tại khu trung tâm Nha Trang hạn chế trong nhiều năm, các dự án được triển khai bài bản, gắn với hạ tầng và tiện ích đồng bộ được xem là yếu tố kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.