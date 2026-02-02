Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 1 tỷ USD vốn ngoại 'rót' vào Bắc Ninh trong 1 ngày

02-02-2026 - 17:47 PM | Bất động sản

Chỉ trong một ngày cận Tết Nguyên đán, Bắc Ninh trao quyết định đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn hơn 1 tỷ USD và 5 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng.

Ngày 2/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án hạ tầng, tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng .

Cùng với đó, Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 11 doanh nghiệp FDI và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 13 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1 tỷ USD .

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, qua đánh giá, 108 doanh nghiệp đóng góp thuế lớn, chủ yếu thuộc nhóm ngành điện, điện tử, đã chiếm trên 73% tổng số thu ngân sách của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang tham dự hội nghị hôm nay.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Quan điểm nhất quán của tỉnh Bắc Ninh coi doanh nghiệp là động lực quan trọng của phát triển, là đối tác đồng hành của chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng xây dựng chính quyền phục vụ, lấy hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững và thân thiện với môi trường.

Công nhân trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Thái đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục chủ động, thường xuyên lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn triển khai đến vận hành dự án; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực thi công vụ.

Các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; quan tâm đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ; gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động; cùng tỉnh Bắc Ninh xây dựng môi trường đầu tư ổn định, hài hòa và bền vững.

Ông Thái cho biết thêm, riêng trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 349 dự án đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,7 tỷ USD; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng của các dự án trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các dự án hạ tầng khu công nghiệp, quy đổi đạt trên 7 tỷ USD, xếp thứ hai toàn quốc.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

